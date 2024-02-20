كيف تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على صحتك؟.. تقرير يجيب

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة بالعديد من المخاطر الصحية، وخاصة علي مرض السكري، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أضرارها، وفقا لموقع healthshots

تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على نسبة عالية من السكريات المكررة والدهون غير الصحية والصوديوم، و من أجل صحتك، يجب أن تعرف كيفية التعرف على الأطعمة فائقة المعالجة. ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟الأطعمة فائقة المعالجة هي منتجات تحتوي عادةً على مكونات متعددة، العديد منها عبارة عن إضافات ومواد حافظة ومنكهات، فهذه الأطعمة تخضع لعملية معالجة واسعة النطاق . الأطعمة المصنعة مقابل الأطعمة فائقة المعالجةالأطعمة المصنعة هي تلك التي تم تغييرها من حالتها الطبيعية لحفظها أو ملاءمتها، لكنها قد لا تزال تحتفظ ببعض القيمة الغذائية، ومن ناحية أخرى، فإن الأطعمة فائقة المعالجة هي منتجات معدلة للغاية ولا تشبه مكوناتها الأصلية إلا قليلاً. كيف تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الصحة؟

الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحتك، حيث كشفت دراسة نشرت عام 2019 في JAMA Internal Medicine وجود صلة بين الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

كان المشاركون الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة (22% من نظامهم الغذائي) أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من هذه الأطعمة (حوالي 11% من نظامهم الغذائي).