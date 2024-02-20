ماذا يحدث لجسمك عند الاعتياد على الاستيقاظ المبكر؟.. تقرير يجيب

مع ساعات الصباح الإضافية، من المرجح أن يتناسب المستيقظون مبكرًا مع العادات الصحية مثل وجبة الإفطار المناسبة وممارسة الرياضة والتأمل وتدوين اليوميات إن تخصيص الوقت لهذه الطقوس يعني فوائد للصحة العقلية على المدى الطويل. كيف يمكنك الاعتياد علي النوم والاستيقاظ المبكر؟ يمكنك أن تتقبل كونك طائرًا مبكرًا عن طريق القيام بما يلي: 1. قم بتعديل جدول نومك تدريجيًالا تحاول أن تنتقل فجأة من حالة السهر إلى الاستيقاظ مبكرًا. يمكنك البدء بالاستيقاظ مبكرًا بـ 15 دقيقة كل ليلة على مدار أيام أو أسابيع، فيمنح هذا وقتًا لساعة جسمك للتكيف مع دورة حركة العين السريعة السابقة. 2. حدد أوقات استيقاظ ثابتةاختر جدولًا مناسباً للاستيقاظ مبكرًا يمكنك الالتزام به بشكل واقعي يوميًا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. 3. تعريض نفسك لضوء الصباح

يساعد التعرض لأشعة الشمس وتجنب الضوء الأزرق في الليل على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لديك. فتح الستائر أول شيء للسماح لضوء النهار بتنشيط اليقظة و إطفاء الأضواء الاصطناعية قبل ساعة على الأقل من وقت النوم.

4. تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أو قضاء وقت أمام الشاشاتلا تتناول وجبة خفيفة بالقرب من السرير أو تستخدم الهواتف أو التلفاز قبل النوم مباشرة. يؤدي ذلك إلى إجهاد عملية الهضم والإفراط في التحفيز العقلي، مما يجعل النوم صعبًا. السماح بوقت انتقالي للاسترخاء. 5. ضع المنبه على مسافةضع المنبه بعيدًا عن متناول يدك لذا يجب عليك النهوض من السرير لإطفائه.