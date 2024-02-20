شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أنواع كسر الذراع وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر الذراع حالة يتعرض لها البعض عند الوقوع أو التعرض لحادث، ويحدث نتيجة انكسار إحدى عظام الذراع، وسنتعرف على أنواعه وطرق العلاج المختلفة.

أشار الدكتور محسن علي إبراهيم استشاري العظام في كلية طب الزقازيق، إلى أن كسر الذراع يعني تعرض إحدى العظام الثلاثة في الذراع للكسر وهى "الزند والكعبرة والعضد"، وتختلف خطورة الإصابة وفقًا للحالة الصحية للمصاب، فإذا كان يعاني من هشاشة العظام فهذا يعني أنه يتعرض بشكل ملحوظ لمضاعفات، ويحتاج للعلاج لفترة طويلة، أو الخضوع لعمليات جراحية لتثبيت العظام .

وأوضح أنه في الأغلب يكون علاج كسر الذراع هو جبيرة لعدة أسابيع حتي يتم الشفاء.

وأضاف استشاري العظام، أن هناك العديد من الأعراض التي توضح إصابة الشخص بالكسر في الذراع، ومنها، الشعور بألم، وتورم شديد مكان الإصابة، وعدم القدرة على التحرك أو استخدام الذراع، كما يتعرض الشخص لكدمات، وظهور تغيرات في لون الجلد، وفي حالة هذه الأعراض يجب الذهاب للطبيب علي الفور.

وحث استشاري العظام علي ضرورة الإهتمام بصحة الذراع، ويتم ذلك عن طريق الإكثار من تناول الأطعمة الغنية باالكالسيوم، وفيتامين د، مع ضرورة الخضوع لفحص كثافة العظام لمعرفة إذا كان الشخص يعاني من هشاشة العظام، وعند القيام بهذه النصائح فأنت تقلل فرص التعرض للكسر.