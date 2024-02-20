شكرا لقرائتكم خبر عن أضف زيت الزيتون لوجباتك كل يوم لخفض الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت خبيرة تغذية بريطانية بضرورة الطهي بزيت الزيتون لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث يعتبر هذا الزيت رائعًا لدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويجب أن يكون الزيت المفضل لك في طهى الطعام، وفقا لـ ديلي إكسبريس

وقالت لوسيا ستانسبي، أخصائية التغذية، إن زيت الزيتون من الزيوت الصحية الرئيسية في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يُعرف بأنه نظام غذائي رائع لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضافت لوسيا: "تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة [الكوليسترول الضار]، بينما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل الالتهاب.

وأشارت إلى أن زيت الزيتون يخفض ضغط الدم، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة القلب.

هناك الكثير من الأبحاث حول فوائد زيت الزيتون ومحتواه من الدهون، وهو أمر يتفق عليه معظم المتخصصين في الرعاية الصحية.

تسلط الأبحاث العلمية الضوء أيضًا على المحتوى العالي لمضادات الأكسدة في زيت الزيتون، والذي يشارك أيضًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وقد قام أحد التقارير العلمية، المنشور في مجلة Frontiers in Nutrition عام 2022، بتحليل 13 دراسة موجودة حول تأثير زيت الزيتون على صحة القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع استهلاك زيت الزيتون أدى إلى انخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد بحث منفصل، نُشر في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.