شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة لطفلك فى مرحلة بناء الجسم.. منها الفول والسمسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائى مفيد ومهم لصحة الطفل أمر تسعى لتحقيقه جميع الأمهات، وهناك العديد من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى بناء الطفل، وأيضا تمده بالطاقة والحيوية والنشاط، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لتصريح خاص لـ الخليج 365 من الدكتور مدحت الزيات استشارى طب الأطفال كلية طب قصر العينى.

وأكد استشارى طب الأطفال أن الاهتمام بالتغذية الجيدة والصحية للطفل يساعد فى حصوله على صحة جيدة بالإضافة إلى تنشيط خلايا المخ، والحفاظ على صحته من التعرض لأى مضاعفات صحية فى الكبر.

وأوضح أن من أهم الأطعمة خلال مرحلة البناء هى البروتين سواء كان نباتيا أو حيوانيا، كما أن الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير من الخيارات الغذائية الرائعة، والبقوليات كالفول والعدس والحمص من الحيل الغذائية الرائعة التى تساهم بشكل ملحوظ فى مرحلة بناء صحية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأطعمة التى تمد الطفل بالطاقة الحيوية، ومنها أطعمة الطاقة، مثل النشويات المركبة كالشوفان، والأرز، والدهون الصحية كالأفوكادو وبذور السمسم واليقتين والشيا، لافتا إلى أن هناك بعض الأطعمة التى تساهم فى تقوية المناعة بشكل ملحوظ، ومنها الخضراوات والفواكه، فهى من الأطعمة الصحية، والغنية بالعديد من الفيتامينات التى تساعد فى تقوية المناعة والحماية من الأمراض.

كما حث استشارى الأطفال على ضرورة إمداد الطفل بالماء لأنه مهم لترطيب جسم الطفل، وأيضا يجب عدم إعطاء الطفل العصائر المعلبة والسكريات والحلويات والمشروبات الغازية، لأنها تعرضهم للإصابة بالأمراض وتضعف مناعتهم.