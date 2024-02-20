معلومات عن الساونا وعلاقتها بحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - توفر حمامات الساونا فقدانًا للوزن على المدى القصير من خلال فقدان وزن الماء. يمكن للحرارة أيضًا أن ترفع معدل ضربات القلب، مما قد يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية. ومع ذلك، فإن طرق فقدان الوزن الأخرى أكثر فعالية.

ومع ذلك، فمن الأفضل الإتصال بطبيبك للحصول على إستشارة في إنقاص الوزن. سيكون قادرًا على تقديم النصائح حول كيفية إنقاص الوزن بأمان والإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك.

تعرفي إذا كانت حمامات الساونا تساعدك على إنقاص الوزن، والفوائد الصحية الأخرى ومخاطر الساونا.

هناك عدة طرق يمكن أن تساعد بها الساونا في فقدان الوزن مؤقتًا.

فقدان وزن الماء

الصورة من freepik

يمكن لحرارة الساونا أن ترفع درجة حرارة الجلد إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) ودرجة حرارة الجسم إلى 102.2 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية). يؤدي ذلك إلى تعزيز الدورة الدموية في الجلد والتعرق لتبريد الجسم.

إن فقدان كتلة الجسم (BML) الذي قد يتعرض له الشخص بعد جلسة الساونا يكون بشكل أساسي بسبب فقدان ماء الجسم. قد تعتمد كمية الماء التي يفقدها الشخص على مدة جلسة الساونا.

يعتبر فقدان الوزن هذا مؤقتًا وسيعود عادةً بمجرد ترطيب الشخص مرة أخرى.

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حرق السعرات الحرارية

تعمل أنواع الساونا المختلفة بشكل مختلف. بينما تقوم حمامات البخار التقليدية بتسخين الهواء حول الغرفة، حيث تستخدم حمامات البخار الأشعة تحت الحمراء لتسخين الجسم دون تسخين الهواء المحيط.

يمكن للأشعة تحت الحمراء الصادرة عن حمامات البخارأن تحرق ما بين 400 إلى 600 سعرة حرارية خلال 30 دقيقة، وفقًا لمقال نُشر عام 2017. تشير نفس المقالة إلى أن الشخص ذو اللياقة البدنية المتوسطة يمكن أن يفقد ما يقرب من رطل واحد من العرق خلال كل علاج.

وجدت دراسة أجريت عام 2019 ركزت على الشباب الذين كانوا خاملين ويعانون من زيادة الوزن، أن أربع جلسات ساونا مدتها 10 دقائق أدت إلى تغييرات في المعايير الفسيولوجية: معدل ضربات القلب، ونفقات الطاقة، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومساحة سطح الجسم.

وذكرت الدراسة أن المشاركين فقدوا حوالي 0.65 كيلوغرام من سوائل الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص ذوي كتلة الجسم الأكبر ومساحة الجسم ودهون الجسم وكتلة العضلات يحرقون سعرات حرارية أكثر نسبيًا أثناء الاستحمام بالساونا.

وكانت توصلت دراسة أجريت عام 2018 إلى نتائج مماثلة. وجد الباحثون أن الأفراد ذوي مساحة سطح الجسم الأعلى وكتلة الجسم قد تعرضوا لخسارة أكبر في كتلة الجسم نتيجة التعرض للحرارة الناجمة عن الساونا.

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المخاطر المحتملة لاستخدام الساونا لفقدان الوزن

الصورة عن موقع Freepik

أحد المخاطر الرئيسية للاستحمام بالساونا هو الجفاف. عليكِ استهلاك المزيد من الماء أثناء الاستحمام بالساونا.

فيما يلي أعراض الجفاف:

العطش

الدوار

التعب

البول الداكن ذو الرائحة القوية

تمرير كمية أقل من البول

قد تحتاجين إلى الاتصال بالطبيب إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية:

العطش الشديد

معدل ضربات القلب السريع

التعب الشديد

عدم التبول لمدة 8 ساعات

الدوخة عند الوقوف

إنحفاض نسبة الدهون

الى ذلك، وجدت دراسة قديمة أجريت عام 2014 أن حمام الساونا أدى إلى انخفاض ملحوظ إحصائيًا في إجمالي الكوليسترول والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بعد ثلاثة أسابيع.

وخلص الباحثون في الدراسة إلى أن تأثيراتها تشبه النتائج التي يمكن أن يحصل عليها الشخص من ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة.

فوائد أخرى للساونا

بالإضافة إلى فقدان الوزن المحتمل، هناك فوائد أخرى محتملة للساونا.

يزيل السموم والمعادن الثقيلة

يعمل حمام الساونا على زيادة الدورة الدموية والتعرق، مما يساعد الجسم على التخلص من العناصر السامة والمعادن الثقيلة، مثل الزئبق والزرنيخ والكادميوم.

ومع ذلك، لا تزال التمارين الرياضية أكثر فعالية في إزالة المعادن الثقيلة من الجسم مقارنة بالتعرض لبيئة حارة.

يقلل من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات

يبدو أن حمامات البخار تقلل من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات لأنها تحاكي الاستجابات الوقائية والفسيولوجية الناجمة عن ممارسة الرياضة.

التردد العالي ومدة الاستحمام بالساونا لهما روابط قوية مع انخفاض خطر الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية. قد يكون هذا بسبب قدرته على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

أظهرت دراسة أخرى أن الجمع بين اللياقة القلبية التنفسية العالية والاستحمام المتكرر في الساونا يوفر فوائد إضافية للبقاء على قيد الحياة مقارنة بالاستحمام في الساونا وحده.

المصدر :medicalnewstoday

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