شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة لمرضى كسل الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسل الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة، والسبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية هو التهابها، حيث يؤدي التورم والالتهاب إلى تلف خلايا الغدة الدرقية.

قدم الدكتور أحمد السنهورى، أخصائى الأمراض الباطنية والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، نصائح هامة لمرضى كسل الغدة الدرقية، موضحاً أنه لا بد من الالتزام بالأدوية التى حددها الطبيب لمريض كسل الغدة وبالجرعة التى حددها، مع ضرورة المتابعة الدورية للطبيب وعمل التحاليل لضبط جرعة العلاج وفقاً للنتائج.

وأوضح أن متابعة التحليل بشكل مستمر كل 6 شهور إذا كان تحليل هرمون الغدة Tsh جيداً وقد تكون المدة أقل من ذلك حسب ما يحدده الطبيب المعالج.وأشار إلى أن تناول دواء هرمون قبل الفطار بساعة على الأقل أو على معدة فارغة يحقق أفضل نتيجة. وفى حالة نسيان الجرعة يجب تناولها عندما نتذكر، وعدم تناول ادوية الحديد والكالسيوم مع دواء الغدة.

ونصح أيضاً بممارسة الرياضة والنشاط البدنى ونظام أكل صحى يساعد المريض فى الحفاظ على وزن مثالى وخاصة مع ضعف الحرق لمرضى كسل الغدة .