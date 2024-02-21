شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض السل.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى هذا التقرير نتعرف على أعراض السل وطرق الوقاية منه، بحسب موقع "تايمز ناو"، وقالت الدكتورة إستر روبنسون، رئيس وحدة السل في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا: "السل قابل للشفاء والوقاية منه، ولكن على الرغم من التقدم الكبير نحو القضاء عليه في السنوات الأخيرة، إلا أن المرض لا يزال يمثل مشكلة صحية عامة خطيرة".

وأضافت أنه مع العلاج، سيتعافى معظم الناس تمامًا ومن المهم جدًا أن يتم اختبار السل لدى الأشخاص الذين يعانون من الأعراض ذات الصلة وأن يبدأ العلاج المناسب على الفور، سواء بالنسبة للفرد أو للوقاية من انتقال العدوى.

ويتطور مرض السل ببطء، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات بعد إصابتك بالعدوى قبل أن تلاحظ أنك لست على ما يرام.

والسل هو مرض معد يصيب الرئتين وينجم المرض عن نوع من البكتيريا، مرض السل يمكن أن ينتشر عندما يسعل الشخص المصاب بالمرض، أو يعطس، أو يغني وهذا يمكن أن يضع قطرات صغيرة من الجراثيم في الهواء. ويمكن لشخص آخر بعد ذلك أن يستنشق القطرات، وتدخل الجراثيم إلى الرئتين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقدر بنحو ربع سكان العالم مصابون بالسل أولئك المصابون ولكنهم لم يصابوا (بعد) بالمرض لا يمكنهم نقله.و يتم علاج مرض السل عادةً بالمضادات الحيوية ويمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه.

في بعض البلدان، يتم إعطاء لقاح BCG للرضع أو الأطفال الصغار للوقاية من مرض السل. ويمنع اللقاح الإصابة بالسل خارج الرئتين ولكن ليس في الرئتين.

أعراض السلقالت مايو كلينيك إنه لا توجد أعراض أثناء الإصابة بالسل الكامن عادة ما تبدأ الأعراض في هذه المرحلة تدريجياً وتتفاقم على مدى بضعة أسابيع، ومنها:

-سعال

-سعال الدم أو المخاط

-ألم صدر

-ألم مع التنفس أو السعال

-حمى

-قشعريرة

-تعرق ليلي

-فقدان الوزن

-عدم الرغبة في تناول الطعام

-التعب

مرض السل النشط خارج الرئتينتعتمد الأعراض على الجزء المصاب من الجسم. الأعراض الشائعة هي:

-حمى

-قشعريرة

-تعرق ليلي

-فقدان الوزن

-عدم الرغبة في تناول الطعام

-التعب

-ألم بالقرب من موقع العدوى.

تشمل المواقع الشائعة لمرض السل النشط خارج الرئتين ما يلي:

-الكلى

-الكبد

-السائل المحيط بالدماغ والحبل الشوكي

-عضلات القلب

-الأعضاء التناسلية

-العقد الليمفاوية

-العظام والمفاصل

-الجلد

-جدران الأوعية الدموية

-صندوق الصوت، ويسمى أيضًا الحنجرة.