شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة ألم الرقبة.. الأسباب وطرق سهلة لتخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مشكلات العضلات والعظام فى ازدياد بسبب وتيرة الحياة الحديثة، وأحد هذه الأمراض الشائعة هو متلازمة توتر(ألم) الرقبة (TNS)، وهي حالة تؤثر حتى على صغار السن.

ما هي متلازمة توتر الرقبة؟

وفقا لموقع " healthsite"، تتميز متلازمة توتر الرقبة بالألم والتصلب وعدم الراحة في الرقبة والكتفين ومنطقة الظهر العلوية. وفقا للتقرير فإن "السبب الجذري لهذه الحالة يكمن في فترات طويلة من الوضع السيئ، مثل الانحناء أمام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي لفترات طويلة أو الانحناء في السرير أثناء استخدام الهواتف أو مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة".

الأسباب وعوامل الخطر

نمط الحياة الحديث، الذي يتضمن قضاء ساعات طويلة على الأجهزة الرقمية والعمل المستقر، يساهم بشكل كبير في تطوير الألم ، يمكن أن يؤدي الضغط المستمر على عضلات الرقبة والعمود الفقري إلى الألم والوجع حول الجزء العلوي من الظهر والكتفين والصداع وانخفاض القدرة على الحركة إذا لم تتم معالجته على الفور.

الإدارة والعلاج

اتباع نهج متعدد الأوجه لإدارة متلازمة توتر الرقبة، حيث يساعد مزيج من تعديلات نمط الحياة والعلاج الطبيعي والتمارين المنتظمة لتعويض التأثير السلبي لساعات العمل الطويلة باستخدام الأدوات الرقمية.

إن الانتباه إلى وضعية جسمك، وأخذ فترات راحة منتظمة خلال فترات طويلة من وقت الشاشة، ودمج تمارين الرقبة في روتينك يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا في منع متلازمة ألم الرقبة.

العلاج الطبيعي

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأعراض بالفعل، يقدم الأطباء برامج العلاج الطبيعي المتخصصة المصممة لتخفيف الألم وتحسين الوضع، هذه البرامج تهدف إلى تقوية عضلات الرقبة، وتعزيز المرونة، وتثقيف الأفراد حول بيئة العمل للتخفيف من مخاطر المشكلات المتكررة.