أول دواء لـ”قضمة” الصقيع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على أول دواء لعلاج قضمة الصقيع الشديدة لدى البالغين، وتقليل الحاجة إلى بتر إصبع اليد أو إصبع القدم.

ويفتح الدواء الجديد الذي يحمل اسم “Iloprost”، وفقاً لمجلة “Live Science” العلمية، الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم لدى المرضى المصابين بقضمة الصقيع؛ حيث تمت الموافقة على استخدامه تحت الاسم التجاري “Aurlumyn”.

وتحدث الإصابة عند تجمد الأنف والأذنين وأصابع اليدين والقدمين بعد التعرض لدرجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية؛ حيث تتجمد الأنسجة ويقل تدفق الدم إليها ما يؤدي إلى موتها؛ نتيجة نقص الأكسجين.