فوائد القرفة لتحسين صحة القلب وانقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - القرفة من المشروبات القوية ومن التوابل اللذيذة للغاية، ونستخدمها في اعداد العديد من الأطعمة. وقد اشتهرت بخصائصها الطبية لآلاف السنين و القرفة من التوابل التي تصنع من اللحاء الداخلي للأشجار. ويعود تاريخها إلى مصر القديمة حيث كانت نادرة وقيمة وتعتبر هدية مناسبة للملوك، ولو علمنا فوائدها على الصحة ما تركناها، لذا حرصنا من خلال مقال اليوم أن نقدم فوائد القرفة للمرأة.

فوائد القرفة للمرأة

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علاج تكيس المبايض

تعمل القرفة على علاج تكيس المبايض عند السيدات والتحسين من عمليات الأيض

حدوث الحمل

تساعد القرفة في حدوث الحمل بسهولة بسبب احتوائها على خواص علاجية هائلة ويمكن اضافتها الى العسل.

علاج أعراض الدورة الشهرية

تقلل القرفة من تقلصات الدورة الشهرية وأعراضها. كما أنها تقلل من نزيف الدورة الشهرية والغثيان والقيء أثناء فترة الحيض.

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محاربة الشيخوخة

تحارب شيخوخة الجلد نتيجة أن القرفة تعمل على تعزيز الكولاجين وزيادة مرونة البشرة وترطيبها.

غنية بمضادات الأكسدة

القرفة تحتوى بشكل خاص على مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، وهي مركبات مفيدة تساعد في الحفاظ على صحتك. تقاوم الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة ، وهي جزيئات تدمر الخلايا وظهور أمراض مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

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تحسين صحة القلب

تساهم القرفة على تحسين صحة القلب وتقلل من ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار. تمنع الإصابة بتجلط الدم بسبب احتوائها على مركبات صحية

يجب تناولها باعتدال لأنه الإفراط في تناول الكومارين قد يقلل من وظائف الكبد ويزيد من احتمالية الإصابة بالنزيف

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تقاوم البكتيريا والفطريات

تحتوي القرفة على بعض الخصائص القوية المضادة للبكتيريا والفطريات وأيضا تساعد في إنعاش أنفاسك ومنع تسوس الأسنان.

مضادة للسرطان

تساعد في قتل أنواع معينة من الخلايا السرطانية بما في ذلك خلايا سرطان الجلد

الحماية من الزهايمر

تساعد في الحفاظ على وظائف الدماغ و المخ ومنع الإصابة بمرض الزهايمر .

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انخفاض سكر الدم وانقاص الوزن

القرفة تعمل على مقاومة الأنسولين وبالتالي تساعد في فقدان الوزن و فقدان دهون الجسم .

علاج حبوب الشباب

القرفة يمكن أن تحارب البكتيريا التي تسبب حب الشباب

القرفة خالية من الكافيين بشكل طبيعي ، لذا يمكن الاستمتاع بها في أي وقت طوال اليوم.

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