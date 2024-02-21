شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لتمارين "الهولا هوب" لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد تمارين الهولا هوب طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية وتحسين وضعية الجسم وتقوية العظام، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots أبرز فوائدها على الصحة، ومنها: - تعزز معدل ضربات القلبالتمرين هو وسيلة صحية للحفاظ على صحة قلبك، ويمكن أن تساعدك تمارين الهولا هوب على القيام بذلك وتساعد هذه التمارين على تقوية عضلات القلب، وتعزيز الدورة الدموية، وزيادة سعة الرئة مع مرور الوقت. - تقوي قلبكتعمل الحركة الإيقاعية للهولا هوب على إشراك عضلات القلب، بما في ذلك عضلات البطن، والمائلة، وأسفل الظهر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الاستقرار والوضعية ويساعد على تقوية القلب. - تحرق السعرات الحراريةتعتبر تمارين الهولا هوب وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. اعتمادا على شدة التمرين، يمكنك حرق ما بين 200 إلى 400 سعرة حرارية في الساعة. - تساعد على التنسيق والتوازنتتطلب تمارين الهولا هوب التنسيق والتوازن لإبقاء الطوق يدور حول جسمك. يمكن أن تساعد الممارسة المنتظمة في تحسين هذه المهارات، مما يؤدي إلى تحسين خفة الحركة والتحكم الحركي بشكل عام. - تحافظ على التوتريمكن أن تساعد تمارين الهولا هوب في تقليل التوتر والقلق من خلال تعزيز إطلاق الإندورفين، وهو مادة كيميائية طبيعية تعزز الحالة المزاجية في الجسم. يمكن أن يكون للحركة الإيقاعية والجانب التأملي لتمارين الهولا هوب أيضًا تأثير مهدئ على العقل. - تزيد من المرونةتتضمن تمارين الهولا هوب نطاقًا من الحركة في الوركين والخصر والذراعين، مما قد يساعد في تحسين المرونة والحركة مما قد يساعدك على التخلص من أي نوع من التيبس، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يقضون ساعات طويلة في الجلوس أو يعيشون أنماط حياة خاملة. - المرح والإبداعالهولا هوب هو شكل متعدد الاستخدامات وممتع من التمارين التي تسمح بالإبداع والتعبير عن الذات. يمكنك تجربة حركات وحيل وإجراءات مختلفة لإبقاء تدريباتك ممتعة ومليئة بالتحديات.