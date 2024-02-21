شكرا لقرائتكم خبر عن تناسب مرضى السكرى.. أطعمة "مسكرة" تنمى خلايا المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عالم الأعصاب البريطانى المتخصص في مساعدة الأشخاص على الوقاية من مرض الزهايمر بالعلم البروفيسور الدكتور روبرت لوف، بعض الأطعمة "المسكرة" المفيدة لصحة الدماغ والتي تنمى الذكاء وخلايا المخ، وتناسب هذه الأطعمة أيضاً مرضى السكرى.

لمرضى السكرى عشاق الحلويات.. أطعمة "مسكرة" تزيد ذكاءك وتنمى خلايا المخالشوكولاتة الداكنة

وفقاً لموقع "دايلي إكسبريس" وجدت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن ذاكرتك وتدعم نمو خلايا دماغية جديدة.

وأوصى عالم الأعصاب البريطاني بالشيكولاتة الداكنة لاحتوائها على مضادات الأكسدة والبيوفلافونويدات المفيدة [ وهى مركبات نباتية قوية] من الشوكولاتة.

التوت

التوت من أفضل الفواكه الصحية ذات الطعم "المسكر"، التي تناسب مرضى السكر، والتوت الأزرق بشكل خاص غني بالبوليفينول والبوليفينول مفيد حقًا لبكتيريا الأمعاء، وما هو جيد لأمعائك مفيد أيضاً لعقلك.

التوت الأزرق منخفض أيضًا في نسبة السكر، لذلك لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

بودينج الأرز

بودينج الأرز الأسود أكلة آسيوية شهيرة، والأرز الأسود هو أرز صحي ولذيذ، فهو غني بالبوليفينول، مثل القهوة والتوت و لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم مثل الأرز العادي، ويمكنك استبدال الأرز الأسود بالأرز البنى إذا لم يكن متوافراً حتى إضافة بعض التوت الأزرق أو الجوز إلى ذلك لجعله أكثر صحة لعقلك.