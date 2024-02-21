أسباب إحتباس السوائل في الجسم

بيروت - نادين محمد - تساعد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة في تقليل احتباس الماء وتعزيز توازن السوائل. يحدث احتباس الماء، المعروف أيضًا باسم احتباس السوائل، عندما تتراكم السوائل الزائدة في جسمك.

عندما يتراكم الماء الزائد في جسمك، يمكن أن يسبب الانتفاخ، وخاصة في البطن والساقين والذراعين، والمعروف أيضًا باسم احتباس السوائل أو الوذمة.

تعرفي الى علامات وأسباب احتباس السوائل في الجسم.

ما هي علامات احتباس الماء؟

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يُعتبر تورم الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الساقين من الأعراض الشائعة لـ احتباس السوائل.

إذا لم تساعد التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة في تقليل الالتهاب، فتحدثي مع الطبيب. قد يكون احتباس الماء أحد الأعراض لحالة خطيرة.

قد تسبب العديد من الحالات والأمراض والعادات الغذائية أو نمط الحياة إحتباس الماء. الامثله تشمل:

التغيرات الهرمونية أو الحمل

نقص في النشاط الجسدي

فشل كلوي مزمن

فشل القلب الاحتقاني

متلازمة تسرب الشعيرات الدموية

الخلل اللمفاوي (الوذمة اللمفية)

بدانة

سوء التغذية

الحساسية

الالتهابات

بعض الأدوية، مثل وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

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كيف أتخلص من مشكلة احتباس الماء؟

قد تكونين قادرة على المساعدة في تقليل احتباس الماء وتعزيز توازن السوائل عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، مثل:

تقليل تناول الصوديوم والكربوهيدرات المكررة

زيادة تناول البوتاسيوم أو فيتامين ب 6 أو المغنيسيوم

تجربة بعض الأعشاب مثل الهندباء، أو ذيل الحصان، أو البقدونس

طرق لتقليل احتباس الماء

طرق لتقليل احتباس الماء

الصورة عن موقع Freepik

تناولي كميات أقل من الملح

يتكون الملح من الصوديوم والكلوريد.يرتبط الصوديوم بالماء في جسمك ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل خلاياك وخارجها.النصيحة الأكثر شيوعًا لتقليل احتباس الماء هي تقليل تناول الصوديوم.

زيادة تناول المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم معدنًا رئيسيًا يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي يحافظ على عمل جسمك بشكل صحيح. وتشير بعض الأبحاث إلى أن زيادة تناول المغنيسيوم قد يساعد في تقليل احتباس الماء.

المزيد من فيتامين ب6

فيتامين ب6، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويلعب دورًا رئيسيًا في:

إذا كنت ترغب في زيادة تناول فيتامين ب6، يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول الأطعمة مثل:

موز

بطاطا

حمص

عين الجمل

تونة

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يخدم البوتاسيوم عدة وظائف مهمة، خاصة في ما يتعلق بصحة القلب وتقلصات العضلات ووظيفة الأعصاب. وقد يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم أيضًا إلى زيادة:

ضغط الدم

خطر الإصابة بحصوات الكلى

دوران العظام

إفراز الكالسيوم في البول

حساسية الملح

المصدر:healthline

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