شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب.. كيف يستخرج سم العقرب للأدوية والأمصال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل مسلسل صيد العقارب موسم السباق الرمضانى خلال أيام قليلة، الذى يقدم المسلسل دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة ويعرض على قنوات المتحدة، ونقدم لكم في هذا التقرير كيف تدخل العقارب فى صناعة الأدوية والامصال.

شرح الدكتور علي أحمد يونس أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس قسم علم الحشرات السابق، أن هناك الكثير من أنواع العقارب التي تصل إلى 1500 نوع من العقارب في جميع أنحاء العالم، 50 نوعا منها معروفة بأنها خطر على البشر، وعلى الرغم من خطورة سم العقارب إلا أن له الكثير من الفوائد التي تدخل في صناعة الأمصال والأدوية.

وأشار أستاذ علم الحشرات في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن سم العقرب يحتوي على عدة مواد، بما في ذلك مواد الهستامين، ومثبطات الأنزيم البروتيني، والسيروتونين، والفوسفوليباز، والهيالورونيد، ولأهمية سم العقرب فإن الكثير من الدراسات البحثية الخاصة بالمنتجات الدوائية والمركبات الحيوية المستخرجة من سم العقرب يتم تجربتها من قبل الشركات الدوائية المختصة.

وكشف أنه لدراسة الأهمية البيولوجية للسم ولتحضير مضاد السموم لعلاج البشر، فإن هناك حاجة إلى كمية كبيرة من السم، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق جمع السم من عقارب يتم جمعها وصيدها من الطبيعة، أو من العقارب التي يتم الاحتفاظ بها وتربيتها تحت ظروف المعمل، ويضمن الاختيار الثاني إمكانية استخلاص السم الغزير على فترات متكررة لفترة أطول، ويتطلب استخراج السم على المدى الطويل من مجموعة العقارب تربية فعالة لاستخراج العقار بالمعمل.

وأشار أن هناك ثلاث طرق رئيسية لاستخراج السم من العقرب، وهي نقع التيلسون (الة الدغ عند العقرب)، والتحفيز اليدوي، والتحفيز الكهربائي للعقارب، حيث يتضمن النقع قص وسحق التيلسون للوصول إلى السم، أما طريقة التحفيز اليدوي فيتم استخراج السم من العقرب يدويًا، وفي الطريقة الثالثة يؤدي التحفيز عن طريق صدمة كهربائية خفيفة إلى تقلص العضلات المحيطة به مما يؤدي إلى خروج السم من حويصلة السم.