شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى يقدم وصفة طبيعية لعلاج الكحة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكحة من المشاكل الصحية الشائعة عند الأطفال، وتنتج الكحة عن نزلات البرد والأنفلونزا، وقد تختفى من تلقاء نفسها لكن إذا كانت ناتجة عن حالة طبية أكثر خطورة، يجب علاج السبب، وفى هذا التقرير نتعرف على وصفة طبيعية بسيطة لعلاج الكحة.

قال الدكتور علاء عبد العزيز أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام إن الوصفات الطبيعية يمكنها تخفيف حدة السعال، ومن ضمنها وصفة غلى القرنفل مع ورق الجوافة وملعقة كبيرة عسل نحل لمدة مرتين يوميا للأطفال.

وتابع أخصائى طب الأطفال قائلاً إن الأطفال الرضع الأقل من سنة لا ينبغى حصولهم على عسل النحل، لأنه من الأطعمة الممنوعة لهم لكن يمكنهم تناوله بعد عمر السنة.

القرنفل له فوائد فى علاج السعال، منها أنه مضاد للالتهابات، ويقلل التهاب الشعب الهوائية، وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات ويخفف من الكحة، كما أنه طارد للبلغم.

وبحسب موقع punchng فإن ورق الجوافة له فوائد فى تخفيف الكحة، وكذلك منع نزلات البرد والأنفلونزا، حيث تحتوى أوراق الجوافة على مستويات عالية من فيتامين C والحديد، كما أن مغلي أوراق الجوافة مفيد في تخفيف السعال والبرد لأنه يساعد على التخلص من المخاط كما أنه يطهر الجهاز التنفسي والحنجرة والرئتين.

وبحسب موقع goodrx نظرت معظم الأبحاث إلى العسل مقارنة بعلاجات السعال الأخرى لدى الأطفال ووجدوا العسل يساعد فى..

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