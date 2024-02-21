شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عتبات البهجة.. فوائد نفسية وجسدية للسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش دراما رمضان هذا العام الكثير من القضايا، منها التي تهتم بالصحة النفسية ومدى تأثيرها على الكثير من جوانب حياتنا، ويسلط مسلسل عتبات البهجة الذى يقوم ببطولته الفنان القدير يحيى الفخرانى، والذى يقوم بدور صانع محتوى يبحث عن لحظات السعادة فى الحياة اليومية، ومن هذا المنطلق نستعرض كيف تؤثر السعادة على صحتنا إيجابيا فى السطور التالية.

وكشفت الدكتورة تقى شرف الدين أخصائي الطب النفسى جامعة المنوفية، أن سعى الإنسان الدائم للشعور بالسعادة هى فطرة طبيعية لديه، لما يدخله هذا الشعور من فرحة داخل قلبه، كما أن السعادة تؤدي إلى سلوكيات أكثر صحة، فهي تساعد على تجنب ارتفاع ضغط الدم والدهون الزائدة في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت أخصائي الطب النفسى لـ" الخليج 365"، أنه من الناحية العملية فإن الشعور بالسعادة يعنى زيادة هرمون السيروتونين الذى ترتبط زيادته بزيادة التأثير الإيجابى على صحة الانسان النفسية والجسدية، حيث إن افراز هرمون السيروتونين او كما يعرف باسم هرمون السعادة يساعد على تنظيم القلق والسعادة وتحسين المزاج، كما يساعد ايضا على انتظام حركة الامعاء مما يساعد فى تحسين عملية الهضم والاخراج

أيضا يساعد هرمون السعادة، على تنظيم النوم والاستيقاظ وتساعد مستويات قليلة منه على تحسين الرغبة الجنسية، لذلك الشعور بالبهجة والسعادة يترتب عليه تحسين وظائف الجسم والشعور بالراحة وعدم التعرض للقلق والاكتئاب.