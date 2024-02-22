شكرا لقرائتكم خبر عن طرق منزلية سهلة لتنظيف القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القولون أحد أهم أعضاء الجسم، يجب أن يتم الاهتمام بتنظيفه لأن هذه الخطوات تساعد بشكل كبير على وقايته من الكثير من المتاعب الصحية، وفقا لتقرير نشر فى موقع ميديسين نت الطبي، يساعد تنظيف القولون على تحسين أعراض القولون العصبى، فضلا عن تعزيز نسب ضغط الدم وتخفيف مشكلات المفاصل، كذلك يساعد على تعزيز مستوى الطاقة العامة في الجسم.

تابع التقرير موضحا أن تنظيف القولون يعزز من الجهاز المناعى ودفاعات الجسم ضد المرض، كذلك يساعد على تخليص الجسم من سمومه.

أفضل المشروبات والمأكولات التي تساعد على تخفيف حدة مشكلات القولون وتساعد على تنظيفه:

ـ شرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم وبكميات متزنة يساعد بشكل كبير على تعزيز صحة القولون وترطيب الجسم وتنظيفه من سمومه.

ـ شرب الليمون الدافئ مع بعض من العسل يعزز تنظيف القولون بشكل طبيعى وسليم وصحى، ويقلل من حدة أعراضه المرضية.

ـ تناول الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف، فهى أحد الحيل التي تساعد على تنظيف القولون، وتساعد على امتلاء المعدة أيضا وجعل الجسم في حالة صحية، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوى على الألياف، الحبوب المشبعة، فضلا عن الخضراوات الورقية الصحية وكذلك الكثير من الفاكهة.

ـ العصائر والمشروبات الصحية التي تفيد الجسم والمعدة والقولون، ومن أبرز هذه المشروبات تلك التي تكون من خلاصة الخضراوات والفاكهة خاصة إذا ما تناولناها بشكل منظم دون افراط.

ـ أحماض الأوميجا الموجودة في زيت السمك والأسماك بشكل عام يعزز من تنظيف القولون.