أعراض الوزمة الشحمية وعلاجات سريعة تخلصك منها

بيروت - نادين محمد - الوذمة الشحمية هي تراكم غير طبيعي للدهون على جانبي الجزء السفلي من الجسم، وتظهر عادةً في ساقيك. ولكن يمكن أن تظهر أيضًا بين ذراعيك مما يتسبب في الإصابة بالألم وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية.

لا تستجيب الوذمة الشحمية للنظام الغذائي أوممارسة الرياضة مثل الدهون العادية وعلى الرغم من عدم وجود علاج لها، إلا أن بعض العلاجات يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن.

ما هي الوذمة الشحمية؟

الوذمة الشحمية تعد حالة طويلة الأمد تسبب تراكمًا غير طبيعي للدهون في الجزء السفلي من الجسم. غالبًا ما تشمل المؤخرة والفخذين والساقين أو أعلى الذراعين و لا تؤثر على يديك أو قدميك.

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يخلط البعض أحيانًا بين الوذمة الشحمية وزيادة الوزن أو الوذمة اللمفية، لكن هذه حالات مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الوذمة الشحمية إلى الوذمة اللمفية.

يعد العديد من الأشخاص المصابين بالوذمة الشحمية لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 35. يساعد اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة إلى فقدان الوزن في الجزء العلوي من الجسم دون تغيير المناطق التي تؤثر عليها الوذمة الشحمية في الجزء السفلي من الجسم.

قد يكون لديك أكثر من نوع واحد من الوذمة الشحمية في وقت واحد، اعتمادًا على مكان ظهورها وتشمل أنواع الوذمة الشحمية ما يلي:

النوع الأول: الدهون الموجودة بين السرة والوركين.

النوع الثاني: الدهون الموجودة بين الحوض والركبتين.

النوع الثالث: الدهون الموجودة بين الحوض والكاحلين.

النوع الرابع: الدهون الموجودة بين الكتفين والمعصمين.

النوع الخامس: الدهون الموجودة بين الركبتين والكاحلين.

ما الذي يسبب الوذمة الشحمية؟

يعد السبب الدقيق للوذمة الشحمية غير معروف لكنها تنتشر في العائلات في 20% إلى 60% من الحالات بشكل وراثي.

أيضاً قد تكون الوذمة الشحمية مرتبطة بالهرمونات لأنها عادة ما تبدأ أو تزداد سوءًا أثناء فترة البلوغ والحمل وانقطاع الطمث والوقت الذي تتناولين فيه حبوب منع الحمل التي تحتوي على الهرمونات.

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ما هي أعراض الوذمة الشحمية؟

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تشمل أعراض الوذمة الشحمية ما يلي:

تراكم الدهون في المؤخرة والفخذين والساقين وأحيانًا الجزء العلوي من الذراعين على جانبي الجسم.

الألم الذي يمكن أن يكون من خفيف إلى شديد .

شعور ثقيل في ساقيك.

تورم الجسم.

ظهور الدوالي.

سهولة الإصابة بالكدمات.

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

ما هي مضاعفات الوذمة الشحمية؟

صعوبة في المشي

الشعور الدائم الإحراج والقلق

اكتئاب.

تتفاقم حالة الوذمة الدهنية مع زيادة معدلات الدهون المتراكمة، مما قد يؤدي إلى زيادة ثقل الأجزاء السفلية من الجسم

تساهم دهون الوذمة الشحمية في إغلاق أوعية الجهاز الليمفاوي، الجهاز المسؤول عن ضبط معدلات السوائل في الجسم ووقايته من الإصابة بالالتهابات مما ينجم عنه تراكم السوائل الليمفاوية في المناطق المصابة مما قد يؤدي إلى الالتهابات وانتفاخ في العقد الليمفاوية،.

تأخر شفاء الجروح

تليف الأنسجة

زيادة سماكة الجلد في الأرجل

كيف يتم علاج الوذمة الشحمية؟

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لم يجد الباحثون علاجًا نهائيا للوذمة الشحمية، والعلاجات المتاحة لها لتساعد على الشعور بالتحسن عن طريق تقليل الألم والالتهاب. يمكنك البدء بعلاج بسيط وغير جراحي للوذمة الشحمية والانتقال إلى علاجات أكثر تعقيدًا إذا لزم الأمر.

تساعد السباحة وركوب الدراجات والمشي على تحسين الحركة وتقليل التورم والضغط الواقع على مفاصلك أيضًا.

نظام غذائي مضاد للالتهابات واتباع نظام غذائي صحي للقلب مما قد يساعد في إبطاء تطور الوذمة الشحمية، خاصة إذا علمت بحالتك في وقت مبكر ومع ذلك اتباع نظام غذائي عادة لا يتخلص من الوذمة الشحمية كما هو الحال مع الدهون الأخرى.

ارتداء الجوارب الضاغطة لتقليل الألم وتسهيل عملية المشي وممارسة الأنشطة اليومية، تساهم الجوارب الضاغطة في زيادة الضغط على المناطق المصابة وتقليل احتمالية تراكم السوائل في المرات القادمة.

ترطيب الجلد وحمايته من الجفاف

يمكن أن تساعد الأدوية أو المكملات الغذائية في علاج الالتهاب والتورم ومشاكل أخرى.

الأدوية العشبية المضادة للأكسدة.

تدليك التصريف اللمفاوي، وهو شكل لطيف من تدليك لتقليل كمية السوائل المتراكمة في هذه المناطق وتسهيل الحركة.

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المصدر :موقع هيلث لاين