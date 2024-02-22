يهاجم رأسك فجأة.. أعراض صداع قصف الرعد متى يجب زيارة الطبيب؟

بيروت - نادين محمد - يعد صداع الرعد نوع نادر من الصداع مؤلم للغاية ويأتي فجأة.و يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل في الأوعية الدموية أو نزيف في الدماغ. ولهذا السبب، يتطلب الصداع الرعدي عناية طبية فورية.

يعد ذلك النوع من الصداع مؤلم للغاية ويأتي فجأة، ويتميز هذا النوع من الصداع بألم شديد في بدايته. غالبًا ما يصف الأشخاص الذين أصيبوا بصداع الرعد بأنه أسوأ صداع في حياتهم، على عكس أي صداع عانوا منه على الإطلاق.

يحدث صداع الرعد دون أي إنذار و في بعض الأحيان لا يكون هناك سبب طبي أساسي له، ولكن في أحيان أخرى تكون علامة على حالات كامنة خطيرة للغاية تنطوي على نزيف داخل الدماغ وما حوله.

أعراض الصداع الرعدي

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يعد العارض الرئيسي لصداع الرعد هو الألم المفاجئ والشديد في الرأس. يصل هذا الألم إلى أشد حالاته خلال 60 ثانية ويستمر لمدة خمس دقائق على الأقل. ثم يتلاشى عادةً خلال الساعات القليلة التالية. قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

خدر

ضعف

مشاكل في الكلام

الغثيان أو القيء

النوبات

تغير في الرؤية

ارتباك

هل يمكن أن يكون صداع الرعد غير ضار؟

في بعض الحالات، يمكن أن يكون صداع الرعد غير ضار وليس له سبب طبي أساسي. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود طريقة لمعرفة سبب إصابتك بصداع الرعد على وجه اليقين، يجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني من ذلك. يمكن أن تكون علامة على حالة طبية خطيرة تؤثر على دماغك.

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ما هي الأسباب الأكثر شيوعا لصداع الرعد؟

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يعاني الأشخاص المصابون بصداع الرعد الأولي من آلام في الرأس دون ظهور أعراض أخرى. لا توجد حالة كامنة تسبب الألم. يمكن أن يحدث صداع الرعد الأولي بسبب السعال أو ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة أو المجهود.

في صداع قصف الرعد الثانوي، تتسبب حالة صحية، مثل مشاكل الأوعية الدموية في الدماغ وتشمل أسباب صداع الرعد الثانوي:

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ انقباض مفاجئ للأوعية التي تزود الدماغ بالدم نزيف تحت العنكبوتية (نزيف في المساحة المحيطة بدماغك).. إصابة في الرأس تؤدي إلى نزيف في الدماغ. السكتة الدماغية (انسداد أو نزيف الأوعية الدموية). ارتفاع مفاجئ وشديد في ضغط الدم. مضاعفات الحمل المتأخرة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم (تسمم الحمل) والنزيف في الغدة النخامية أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة. ورم القواتم والأورام السرطانية. سكتة الغدة النخامية (انسداد في تدفق الدم أو نزيف في الغدة النخامية).

نظرًا لأنه من المستحيل أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كنت تعاني من صداع الرعد الأولي أو الثانوي، فمن المهم طلب رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من ذلك.

كيف يتم علاج الصداع الرعدي؟

يعد صداع الرعد حالة طبية طارئة، ومن المهم تقييمها لمعرفة السبب الكامن وراءها لمعالجته. تتطلب بعض أنواع الصداع الرعدي إجراء عملية جراحية لإصلاح الأوعية الدموية الممزقة وسيحدد الطبيب أفضل خيار علاجي بناءً على سبب الصداع.

إذا لم يكن صداع قصف الرعد مرتبطًا بحالة كامنة عاجلة (صداع قصف الرعد الأولي)، فقد يعالجه الطبيب الخاص بك بالأدوية مثل تناول دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) في تقليل التورم.

هل يمكن الوقاية من الصداع الرعدي؟

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ولأنه يأتي دون سابق إنذار، فمن الصعب منع الصداع الرعدي ويساعد الحفاظ على نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط على منع ارتفاع ضغط الدم إلى المستويات التي يمكن أن تسبب حالة تنطوي على صداع الرعد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين والتحكم في مستويات الكوليسترول في تقليل خطر الإصابة بمشاكل الأوعية الدموية.

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المصدر : هيلث لاين