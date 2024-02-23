شكرا لقرائتكم خبر عن التفكير الزائد يؤثر سلبا على صحتك العقلية.. 5 طرق هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الآثار الجانبية للتفكير الزائد التي قد تضر بصحتك العقلية، وهذا وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots.

أوضح التقرير أن الأفكار السلبية المستمرة يمكن أن تحبسك في دائرة من الضيق والقلق، و نحن نميل إلى الإفراط في التفكير من حين لآخر، ولكن الخوض في القضايا البسيطة قد يجعل من الصعب الحفاظ على هدوء عقلك وتركيزه، ويمكن أن يؤثر هذا النمط بشدة على راحة بالك، وعندما تفقد راحة البال، فإنك تميل إلى الإفراط في التفكير، هكذا يمكن للتفكير الزائد أن يوقعك في حلقة مفرغة ليس من السهل كسرها، علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الإفراط في التفكير ليس مجرد مصدر إزعاج، بل يمكن أن يؤثر أيضًا بشكل ضار على صحتك العامة، بما في ذلك صحتك العقلية.