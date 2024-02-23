شكرا لقرائتكم خبر عن التفكير الزائد يؤثر سلبا على صحتك العقلية.. 5 طرق هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر
أوضح التقرير أن الأفكار السلبية المستمرة يمكن أن تحبسك في دائرة من الضيق والقلق، و نحن نميل إلى الإفراط في التفكير من حين لآخر، ولكن الخوض في القضايا البسيطة قد يجعل من الصعب الحفاظ على هدوء عقلك وتركيزه، ويمكن أن يؤثر هذا النمط بشدة على راحة بالك، وعندما تفقد راحة البال، فإنك تميل إلى الإفراط في التفكير، هكذا يمكن للتفكير الزائد أن يوقعك في حلقة مفرغة ليس من السهل كسرها، علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الإفراط في التفكير ليس مجرد مصدر إزعاج، بل يمكن أن يؤثر أيضًا بشكل ضار على صحتك العامة، بما في ذلك صحتك العقلية.
وقدم التقرير طرق يؤثر بها التفكير الزائد على صحتك العقلية، ومنها: - صعوبة التركيزالإفراط في التفكير يمكن أن يطغى على العقل، مما يجعل من الصعب التركيز على المهام اليومية. إن إعادة السيناريوهات باستمرار أو القلق بشأن المستقبل يمكن أن يجذب كل انتباهك، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وضعف الوظيفة الإدراكية. قد تجد نفسك غير قادر على التركيز على العمل أو حتى الأنشطة البسيطة. - الاكتئابغالبًا ما يرتبط الإفراط في التفكير بالتفكير السلبي، ويمكن أن يساهم التعرض الطويل لمثل هذه السلبية في الإرهاق أو الاكتئاب. إذا وجدت نفسك أيضًا غارقًا في أخطاء الماضي والإخفاقات والمخاطر المستقبلية، فأنت معرض لخطر الشعور باليأس وانعدام القيمة. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الشعور إلى الاكتئاب. - التعبالضغط النفسي الناتج عن كثرة التفكير يمكن أن يستنزف طاقة الإنسان، مما يؤدي إلى التعب المزمن والخمول، "هذا التعب المستمر يمكن أن يضعف الأداء اليومي، ويعطل أنماط النوم، ويؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية الأخرى مثل الاكتئاب والقلق". -القلقيرتبط الإفراط في التفكير ارتباطًا وثيقًا بالقلق، حيث إن القلق المفرط بشأن المستقبل أو النتائج المحتملة يمكن أن يؤدي إلى أفكار قلقة وأعراض جسدية. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى نوبات الهلع أو الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالقلق. وهذا يمكن أن يوقعك في دائرة من الخوف، مما يؤثر على نوعية حياتك. -تقلب المزاجإن عدم الاستقرار العقلي المستمر والأفكار السلبية المرتبطة بالتفكير الزائد يمكن أن تجعل الأفراد أكثر عرضة للتهيج وتقلب المزاج، فالتفكير الزائد يجعلك عرضة للخطر. ونتيجة لهذا، قد تتفاعل حتى مع الأشياء الصغيرة، مما يؤدي إلى صحة عاطفية غير متناسبة. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي التهيج المزمن إلى توتر العلاقات وتفاقم مشاعر التوتر. و للتخلص من التفكير الزائد عليك القيام بهذه النصائح، ومنها: -استمع إلى الموسيقىقد تكون الموسيقى مُحسِّنًا قويًا للمزاج ويمكن أن تساعد في وضع حد كامل للأفكار غير السارة. قد يساعدك تشغيل الموسيقى الهادئة أو المفعمة بالحيوية على الاسترخاء وتغيير تركيزك. - تحدث مع شخص ماقد يساعدك التحدث إلى أحد أفراد العائلة أو صديق تثق به بشأن مخاوفك في الحصول على منظور جديد ودعم. سيساعد هذا أيضًا على تقليل الشعور بالارتباك والمشاكل التي تجعلك تفكر كثيرًا في الأمور. -قضاء بعض الوقت في الطبيعةتوفر الطبيعة مساحة هادئة، والتي يمكن أن تساعد على استرخاء عقلك. قضاء الوقت في الطبيعة، سواء كان ذلك على ضفاف البحيرة، أو المشي في الحديقة، أو مجرد الجلوس هناك، يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والتفكير الزائد. -المشيالنشاط البدني، وخاصة المشي، يحفز إطلاق الإندورفين، الذي يمكن أن يحسن المزاج ويقلل التوتر. - التنفس العميق
تؤدي تمارين التنفس العميق إلى دخول الجسم في وضع الاسترخاء، مما يهدئ الجهاز العصبي ويحسن الوضوح العقلي. قم بتضمين تمارين التنفس العميق في ممارستك اليومية لمساعدتك على التحكم في تفكيرك الزائد عندما تكون تحت الضغط.
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