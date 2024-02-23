شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي متلازمة لينش؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة لينش هي حالة وراثية قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان قبل سن الخمسين، وذلك وفقًا لموقع hindustantimes.



متلازمة لينش، وهو اضطراب وراثي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان قبل سن الخمسين، وعادة ما تنتقل المتلازمة من الآباء إلى الأطفال أثناء نمو الجنين ويمكن أن تؤدي إلى سرطان الأمعاء أو سرطان القولون والمستقيم وسرطان بطانة الرحم أو الرحم قبل سن 50.

وعلى الرغم من أن هذه الحالة لا تسبب السرطان بشكل مباشر، إلا أن الطفرات الجينية التي تحدث في العائلة يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض، و يمكن أن تساعد اختبارات الفحص قبل الولادة في اكتشاف هذه المتلازمة بينما يمكن أن تساعد الاختبارات الجينية في اكتشاف الاضطراب لدى الأطفال حتى بعد ولادتهم. لمعالجة السرطانات المرتبطة بمتلازمة لينش، يعد الاكتشاف المبكر أمرًا مهمًا. ولتحقيق ذلك، يوصى بإجراء تنظير القولون بانتظام، بدءًا من سن أصغر.

"متلازمة لينش المعروفة أيضًا باسم HNPCC تعد حالة وراثية جسمية سائدة تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان الأمعاء، وتنتج عن طفرات في الجينات التي تساعد على تصحيح الأخطاء أثناء تكرار الحمض النووي، و يعاني المرضى من ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الأمعاء في حياتهم وسرطانات أخرى مثل سرطان بطانة الرحم والمبيض والمعدة والمسالك البولية.



و هؤلاء المرضى لديهم عرض مبكر، أي الفئة العمرية الأصغر سنا. يواجه الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة خطرًا أكبر بكثير للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وللمعالجة الفعالة للسرطانات المرتبطة بمتلازمة لينش، يعد الاكتشاف المبكر أمرًا حيويًا. تتضمن بروتوكولات الفحص عادةً اختبارات جينية لتحديد الأفراد المعرضين للخطر وإجراءات المراقبة، مثل تنظير القولون المنتظم، بدءًا من سن أصغر. تلعب الاستشارة الوراثية دورًا محوريًا في متلازمة لينش.

فالإدارة، وتزويد الأفراد المتضررين وأسرهم بتقييمات شخصية للمخاطر، والتوجيه بشأن استراتيجيات الفحص، والدعم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التدابير الوقائية، بما في ذلك الجراحة الوقائية.

أعراض متلازمة لينش"قد تختلف الأعراض من شخص لآخر. الأعراض الأكثر شيوعا لمتلازمة لينش المرتبطة بسرطان القولون والمستقيم هي البراز الدموي، الإمساك، آلام أو تقلصات البطن، الإسهال، التعب، فقدان الوزن غير المبرر، الانتفاخ والغثيان أو القيء. عند ملاحظة هذه الأعراض، "يجب عليك استشارة الطبيب على الفور. يقول الدكتور غوبتا: "إن التأخير في العلاج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات الطبية التي قد تؤدي إلى الوفاة". علاج في حين لا يوجد علاج لمتلازمة لينش نفسها، يتم اتباع العلاجات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لعلاج السرطان الذي حدث بسبب متلازمة لينش:

العلاج الكيميائي: يستخدم هذا الدواء لقتل الخلايا السرطانية سريعة النمو ومنعها من التكاثر. وبدلاً من استهداف منطقة معينة، تنتقل هذه الأدوية عبر مجرى الدم وتدمر الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم.

العلاج الإشعاعي: يستخدم هذا العلاج إشعاعات عالية الطاقة (مثل الأشعة السينية أو أشعة جاما) أو الجسيمات أو البذور المشعة لإتلاف أو تدمير الخلايا السرطانية في منطقة معينة.

الجراحة: تتضمن الإزالة الجسدية للورم السرطاني. يعتمد حجم الجراحة على مرحلة السرطان وموقعه. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة لمرضى متلازمة لينش المصابين بسرطان القولون أو بطانة الرحم لإزالة القولون أو الرحم بالكامل بسبب زيادة احتمال تكرار المرض.