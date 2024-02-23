متى تتناولين مشروبات حرق الدهون؟

بيروت - نادين محمد - تستعين الغالبية من النساء ببعض المشروبات من أجل إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، بعضها يتم تناوله على الريق، أو قبل الخلود إلى النوم، في حين أن بعضاً منها يمكن تناوله قبل وبعد الوجبات الرئيسية. إليكِ قائمة من المشروبات المفيدة لحرق الدهون وفقدان الوزن مع تحديد مواقيت تناولها.

مشروبات حرق الدهون على الريق

تناول بعض المشروبات على الريق يساعد على التخفيف من فرص تشكل دهون جديدة في الجسم عبر تحفيز عملية الهضم. من أهم المشروبات لحرق الدهون على الريق:

الصورة من Adope

مشروب الكمون

يحتوي الكمون على خصائص تساعد على خسارة الوزن، أهمها مركب يعرف بالثيموكينون Thymoquinone، وهو مادة كيميائية طبيعية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، يمنع انتفاخ المعدة ويساعد على الهضم، ما يخفف من تراكم الدهون في الجسم، هذا ناهيك عن منافع أخرى، مثل تعزيز عملية الأيض أو ما يعرف بالاستقلاب في الجسم، تحسين عملية الهضم وطرد السموم من الجسم. يمتاز الكمون أيضاً بأنه منخفض السعرات الحرارية، حيث تحتوي ملعقة واحدة منه على 22 سعرة حرارية فقط.



الطريقة

يوضع ليتر و ½ من الماء على النار حتى الغليان.

تضاف ملعقتان صغيرتان من بذور الكمون إلى الماء المغلي.

يتم تناول شاي الكمون، أو ما يعرف أيضاً بماء الجيرا على الريق.

الشاي الأخضر

الصورة من Adope

ينصح خبراء التغذية بإدراج الشاي الأخضر ضمن الوجبات اليومية بانتظام، بحيث يتم تناول كوب منه على الريق وكذلك على مدار اليوم، على ألا يضاف له السكر. في إشارة إلى أن المقصود بالشاي الأخضر ليس الأكياس التي تنقع بالماء الساخن، إنما مستخلص الشاي الأخضر الذي يحوي تراكيز عالية من مركبات الشاي النشطة، كالكاتيشين Catechins والكافيين التي تحفز عملية الأيض، وبالتالي القدرة على حرق الدهون.

مشروبات حرق الدهون قبل وبعد الوجبات

أيضاً تساهم بعض المشروبات في تحفيز عملية الأيض إذا ما تم تناولها بعد الوجبات، وكذلك أخرى قبلها، إذ تعمل على كبح الشهية، ما يقلل من كميات الطعام المتناولة، مثل:

الصورة من Pexels

خل التفاح

يساعد على تنظيم عملية هضم الطعام، فاحتواؤه على حمض الأسيتيك يعمل على إبطاء معدل خروج الطعام من المعدة، ما يجعل منه مكوناً كابحاً للشهية، وبالتالي يساهم في التقليل من كمية السعرات الحرارية المتناولة.

إلى ذلك، يمتاز خل التفاح بدوره المهم في التخلص من كمية الماء الفائضة في منطقة البطن وإزالتها بعد كل وجبة، ما يساهم في التخفيف من بروز الكرش. إذ يؤكد الأطباء أن الدهون في بعض الأحيان، ليست السبب الرئيسي للكرش، فقد يكون الماء بسبب عدم تمكن الجسم الإنسان من تصريف جميع كمية الماء، فيبدأ بالتجمع تحت الجلد وفي مناطق تراكم الدهون، من بينها الكرش.

الطريقة

تخفف ملعقة من خل التفاح بكوب من الماء لأن تناوله غير مخفف يتسبب بحروق وتقرحات في الفم والمريء.

يتم تناول المزيج قبل أو بعد الوجبات وليس على الريق، لاحتوائه على أحماض قوية، قد تؤثر سلباً على صحة المعدة.

عصير الكرفس

الصورة من Adope

إلى سعراته الحرارية المنخفضة، إذ يحتوي كوب من الكرفس النيء المقطع على 14 سعرة حرارية فقط، فهو من الخضراوات الغنية بالألياف التي تساعد على كبح الشهية والشعور بالشبع لساعات أطول، ما يساهم في تناول كميات أقل من الطعام. إضافة إلى هذه المنافع، يعزز الكرفس قدرة الجسم على التخلص من الفضلات والبول، وبالتالي، يقاوم الإمساك، النفخة واحتباس السوائل، وهي أمور تضفي وزناً زائداً على الجسم.

يمكن إعداد هذا السموثي من الكرفس من خلال:

وضع عود من الكرفس مع ¼ كوب من عصير الجزر، ½ كوب من عصير الطماطم، ½ كوب من الخيار، ½ كوب من السبانخ وكوب من الثلج في الخلاط الكهربائي.

تمزج جميع المكونات مع بعضها، ثم يتم تناول عصيرها قبل أو بعد الوجبات.

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مشروبات لحرق الدهون قبل النوم

من المعروف أن معدلات حرق الدهون تنخفض خلال ساعات النهار، بالمقابل يقوم الجسم بإفراز هرمون النمو Human Growth Hormone أثناء النوم، ما يحفز عملية تكسير الدهون ليلاً، بناء العضلات والبروتين. وتناول بعض المشروبات قبل النوم، من شأنه أن يحفز عملية التمثيل الغذائي أثناء النوم. من بين هذه المشروبات:

الصورة من Pexels

مشروب القرفة والكمون

تعرف القرفة بمذاقها اللذيذ وبقدرتها العالية على حرق الدهون، لاحتوائها على مركب السينمالدهيد Cinnamaldehyde أو ما يعرف أيضاً بالألدهيد وعلى مضادات للأكسدة والالتهابات، كما تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم بسبب تشابه خصائصها بخصائص الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا، ما يساهم في كبح الشهية والتخفيف من رغبة تناول كميات كبيرة من الطعام. تحتوي القرفة كذلك على كمية كبيرة من الألياف التي تمنح شعوراً بالشبع لفترات طويلة، ما يساعد على تثبيط الجوع والنهم لتناول الطعام.

الطريقة

توضع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون، شريحة من الليمون، عود من القرفة في كوب من الماء المغلي.

دعي مشروب القرفة لمدة 10 دقائق حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم تناوليه قبل الخلود إلى النوم بـ ½ ساعة.

إذا كان مذاقه غير مستساغ، يمكن تحليته بالقليل من العسل.

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شاي الزنجبيل

الصورة من Adope

يعرف عن الزنجبيل أنه من التوابل الحريفة التي ترفع درجة حرارة الجسم، ما يساعد في حرق دهون البطن العنيدة، كما يمنع إنتاج هرمون الكورتيزول Cortisol المتسبب في زيادة الوزن.

الطريقة

توضع ½ ملعقة من الزنجبيل المبشور في كوب من الماء على النار حتى الغليان.

يرفع عن النار ويترك جانباً حتى يختمر لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك، يتم تناوله قبل الخلود إلى النوم.

يمكن تحليته بالقليل من العسل.







