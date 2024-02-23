شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط.. لماذا تختلف قراءات مستوى الضغط من حين لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغط الدم أحد أهم الأمراض المزمنة التي تصيب الكثير من الأشخاص، حيث يعاني خلالها البعض من حالة من اضطراب مستويات ضغط الدم وارتفاعه، ما يؤدي إلى الكثير من الأعراض منها الإعياء العام والتعب والإرهاق مع مشكلات صحية أخرى.

ووفقًا لتقرير نشره فى موقع كيورا المعني بالصحة العامة فإن بعض مرضى ضغط الدم يعانون من مشكلة اختلال واختلاف نتائج بعض قياسات الضغط على مدار اليوم الواحد، أو بين يوم وآخر، تارة بالارتفاع وأخرى بالانخفاض فما هي أسباب هذا الاضطراب؟

ووفقًا للتقرير فإن الكثير من الأسباب والعوامل تؤثر في نسب ضغط الدم على مدار اليوم الواحد، فحسب الدراسات التي أبرزها التقرير فإن قراءات ضغط الدم ومستوياته تسير بين الارتفاع والانخفاض في صباح اليوم عن مسائه، فخلال الصباح يكون في أعلى مستوياته أما في الليل فهو ينخفض انخفاضًا شديدًا.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة قصر العيني أن هناك أسبابًا للاختلالات التي تحدث في قراءات مستويات ضغط الدم لدى البعض ومنها:

الإهمال في انضباط النظام الغذائي فتناول الأطعمة الدهنية أو الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وذات الأملاح العالية دون الالتفات للأطعمة الصحية كالخضراوات والفاكهة والبروتين النباتي يؤدي في النهاية إلى اختلال بنسب ضغط الدم.

اضطرابات النوم وعدم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم الهانئ المستمر يؤثر على نسب ضغط الدم

التعرض للضغط النفسي والوقوع تحت طائلة مشاعر القلق الحاد وبالتالى اضطراب الضغط

الكسل الحاد وعدم الاهتمام بالحركة المستمرة

إهمال تناول أدوية الضغط في مواعيدها

وحذر استشاري الباطنة من إهمال مواعيد أدوية ضغط الدم أو إهمال الوجبات وتنظيمها فضلاً عن ممارسة تلك العادات الغير صحية السالفة الذكر لأنها تؤثر بشكل كبير على مستويات الضغط خلال اليوم الواحد.