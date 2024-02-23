شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يقدم نصائح لوجبة العشاء لتصبح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون العشاء المبكر والخفيف معجزة في الحفاظ على صحتك، حيث يساعدك على التحكم في الوزن ومستويات السكر في الدم، والعديد من الفوائد الأخرى المهمة لصحتك.

وحول هذا صرح الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، بأن تناول وجبة العشاء في توقيت مبكر يعد حيلة جيدة للحصول على هضم جيد، والحفاظ على وظيفة الكبد، والحفاظ على حركة الأمعاء الصحية، وتنظيم نسبة السكر في الدم.

وقدم استشاري السمنة والنخافة، بعض العادات الصحية لوجبة عشاء إيجابية للصحة، ومنها:

- تناول وجبة العشاء قبل النوم بفترة جيدة، لا تقل عن 3 ساعات، فهذا يساهم في عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فهو يتأكد من أن الجسم لا يضطر إلى العمل بجهد إضافي أثناء النوم ويحصل على الوقت للاسترخاء وتجديد النشاط.

- تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية خلال وجبات العشاء، فيجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة وسهلة الهضم، ولا يتم هضم الدهون بشكل جيد أثناء العشاء.

- إدراج الشوربة الخفيفة لوجبة العشاء، فهذا يعمل علي تسهيل عملية الهضم، وإذا تم تناوله مع الخضار الغنية بالألياف، فإنه يساعد على تغذية نباتات الأمعاء.

- تجنب البروتين الحيواني في وجبات العشاء، و يتطلب هضم البروتين الحيواني الكثير من الجهد ولن يدعمه الكبد بشكل فعال لأنه في مرحلة البناء، و يمكن أن يؤدي ذلك إلى بقاء البروتين المهضوم جزئيًا في الأمعاء، والذي عندما يتعفن، سيؤثر على نباتات الأمعاء الصحية.