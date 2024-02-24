شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يسبب الباراسيتامول تلف الكبد؟ .. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب مسكنات الباراسيتامول تلف الكبد عند تناولها بجرعات زائدة، فيعد الباراسيتامول أكثر مسكنات الألم شيوعًا، ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على الآثار الجانبية الخطيرة لتناوله حيث كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة إدنبره عن أن الباراسيتامول يمكن أن يكون له تأثير ضار على الكبد ويمكن أن يتزايد التأثير إلى حد يمكن أن يسبب فشل الكبد، ونشر ذلك في موقع timesofindia.



ولاحظ العلماء آثار تناول الدواء على الفئران، وأوضحت الدراسة، تأثير الباراسيتامول على خلايا الكبد في أنسجة الإنسان والفأر، وأظهرت الاختبارات أنه في أماكن معينة يمكن للباراسيتامول أن يلحق الضرر بالكبد عن طريق الإضرار بالوصلات الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة في العضو.

وفي عام 2006، ذكرت دراسة مراجعة نشرت في مجلة BMJ عن أن تناول جرعة زائدة من مسكن الألم الباراسيتامول هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل الكبد الحاد في المملكة المتحدة، ووجدت أيضًا أن سمية الباراسيتامول هي السبب الأكبر لفشل الكبد الحاد في الولايات المتحدة.

وفي مارس 2023، كشفت دراسة نشرت في مجلة Nature أن عدد إصابات الكبد الحادة المرتبطة بالباراسيتامول ، قد انخفض بعد التفويض الأمريكي للحد من المكونات النشطة للحبوب.

وأشار التقرير إلي أن الباراسيتامول مضر فقط عند تناوله بشكل مفرط، فهو دواء خافض للحرارة يستخدم على نطاق واسع، ومسكن للألم ومخفض للحمى شائع الاستخدام، ويمكن أن يشكل تهديدًا لصحة الكبد عند تناوله بشكل مفرط أو لفترات طويلة.

وأضاف التقرير أن عوامل مثل تناول جرعات تتجاوز الحد الموصى به، والاستخدام المزمن دون إشراف طبي، واستهلاك الكحول، وأمراض الكبد الأساسية، وبعض التفاعلات الدوائية تزيد من خطر تلف الكبد من الباراسيتامول.

ويحث الخبراء أيضًا على الانتباه إلى أعراض مثل الغثيان وآلام البطن واليرقان، وفي الحالات الشديدة، فشل الكبد. يقول الدكتور كابور: "إن استخدام الباراسيتامول على المدى الطويل يمكن أن يسبب التعب وضيق التنفس وتحول لون الأصابع والشفاه إلى اللون الأزرق".