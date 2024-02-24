شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم جديدة.. نصائح صحية لتنظيم نوم طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من خلال تنفيذ استراتيجيات مثل إنشاء روتين ثابت لوقت النوم، وخلق بيئة نوم مريحة، والحد من وقت الشاشة، يمكن للآباء مساعدة أطفالهم على تحقيق نوعية نوم أفضل، ومع ذلك، إذا استمرت مشاكل النوم أو أثرت بشكل كبير على صحة الطفل، فإن طلب التوجيه من طبيب الأطفال أمر ضروري لضمان التقييم والعلاج المناسب، وذلك وفقًا لموقع timesofindia.

فالنوم ضروري لنمو الأطفال وتطورهم، ومع ذلك يجد العديد من الآباء أنفسهم يعانون من مشاكل النوم لدى أطفالهم الصغار، وتقع العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بضمان حصول أطفالهم على نوم كافٍ ومريح.

وهناك بعض الأسباب الشائعة التي تجعل طفلك يتأخر في النوم أو لا يتوافق معه، وفيما يلي الأسباب وراء مشكلات النوم لدى الأطفال، والاستراتيجيات الفعالة لمعالجتها، ومتى يحين وقت طلب التوجيه.

النمو

عندما ينمو الأطفال ويصلون إلى مراحل النمو، مثل التسنين، أو تعلم المشي، أو التدريب على استخدام الحمام، قد تتعطل أنماط نومهم.



العوامل البيئية يمكن لعوامل مثل الضوضاء المفرطة أو الضوء أو بيئة النوم غير المريحة أن تتداخل مع قدرة الطفل على النوم والاستمرار في النوم.الحالات الطبيةبعض الحالات الطبية، مثل توقف التنفس أثناء النوم، أو الارتجاع، أو الربو، أو الحساسية، يمكن أن تعطل النوم عند الأطفال، و بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم أيضًا حالات الصحة العقلية مثل القلق أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في اضطرابات النوم. سوء النظافة أثناء النوميمكن أن يؤثر روتين وقت النوم غير المنتظم ، أو الوقت المفرط أمام الشاشات قبل النوم، أو استهلاك المنشطات مثل الكافيين، سلبًا على جودة نوم الطفل.

وحث التقرير على ضرورة تحديد موعد نوم منتظم للأطفال وإنشاء روتين ثابت قبل النوم إن إنشاء روتين مهدئ قبل النوم يمكن أن يشير إلى الأطفال بأن الوقت قد حان للاسترخاء والاستعداد للنوم، كما يمكن للأنشطة مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء أن تعزز النوم بشكل أفضل.



ومن الأفضل الحفاظ على بيئة نوم مريحة تأكد من أن بيئة نوم طفلك تساعد على النوم المريح، ويشمل ذلك الحفاظ على غرفة النوم باردة ومظلمة وهادئة، وتوفير مرتبة وأسرة مريحة.



والحد من وقت الشاشة قبل النوم يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم، فقلل من تعرض طفلك للشاشات، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون، قبل ساعة على الأقل من وقت النوم.



تشجيع عادات النوم الصحية التأكيد على أهمية جداول النوم المتسقة ومدة النوم الكافية للأطفال في مختلف الأعمار، فيحتاج معظم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى 10 إلى 13 ساعة من النوم كل ليلة، بينما قد يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى 9 إلى 11 ساعة، والتزم بجدول نوم ثابت، بما في ذلك الاستيقاظ والذهاب إلى السرير في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.