شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لعدم تكرار الإصابة بالالتهابات المهبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المهبل البكتيري يعني عدوى مهبلية تصيب النساء في الغالب خلال مرحلة الإنجاب، وفي حالة الإصابة ستلاحظين رائحة تشبه رائحة السمك وإفرازات مهبلية رمادية اللون، ويمكن للفحوصات الروتينية لأمراض النساء اكتشاف التهاب المهبل الجرثومي مبكرًا، ما يهيئك لتلقي العلاج في الوقت المناسب، لكن العدوى تميل إلى العودة، لمنع عودة التهاب المهبل البكتيري، وعليك اتخاذ التدابير الوقائية الصحيحة، وفقًا لموقع healthshots. ما هو التهاب المهبل الجرثومي؟التهاب المهبل البكتيري هو عدوى مهبلية شائعة تنتج عن خلل في البكتيريا الطبيعية الموجودة في المهبل إن هذا يحدث عندما يفوق عدد البكتيريا الضارة عدد البكتيريا المفيدة. ما هي أسباب التهاب المهبل الجرثومي؟السبب الدقيق لهذه العدوى المهبلية غير واضح، لكنه غالبًا ما ينطوي على خلل في توازن البكتيريا، مع انخفاض في أنواع Lactobacillus المفيدة وزيادة في البكتيريا الضارة مثل Gardnerella Vaginalis، ولكن الغسول المهبلي، واستخدام المضادات الحيوية هم من الأسباب المحتملة للإصابة. ما هي علامات التهاب المهبل الجرثومي؟قد لا تظهر على العديد من النساء المصابات أي أعراض ملحوظة، ولكن قد يلاحظ البعض هذه العلامات –

إفرازات مهبلية رقيقة بيضاء اللون رمادية اللون

رائحة مهبلية مريبة مميزة، خاصة بعد ممارسة الجنس

الحكة المهبلية أو التهيج.

كيفية وقف التهاب المهبل الجرثومي المتكرر؟وفقًا لبحث عام 2020 نُشر في مجلة Obstetrical & Gynecological Survey ، فإن 15% إلى 50% من النساء في مرحلة الإنجاب يعانين من التهاب المهبل الجرثومي، وتم علاجهم بعامل مضاد حيوي، ولكن في غضون ثلاثة أشهر بعد العلاج، وجد أن العدوى عادت بنسبة 20% إلى 75% من النساء. فيما يلي بعض الطرق لمنع عودة التهاب المهبل الجرثومي: - الحفاظ على النظافة تنظيف المناطق التناسلية جيداً، خاصة بعد استخدام الحمام، لا ينبغي أن تقتصر عادات النظافة الجيدة على أعضائك الخاصة. أنت بحاجة إلى ممارسة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أيضًا. - تجنب الغسل المهبليالغسل ليس جيدًا لصحتك المهبلية. يمكن أن يخل بالتوازن الطبيعي للبكتيريا في المهبل، مما يزيد من خطر العدوى، لذا تجنبيه. - اختاري الملابس الداخلية القطنيةيتم استخدام أنواع مختلفة من الأقمشة لصنع الملابس الداخلية. لكن ارتدي ملابس داخلية قطنية قابلة للتنفس للسماح بتدوير الهواء وتقليل الرطوبة. هذه سوف تساعد على خلق بيئة غير مواتية للبكتيريا. - البروبيوتيكتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي. يمكنك أيضًا تناول مكملات البروبيوتيك لدعم التوازن الصحي للبكتيريا في جسمك، كما يقول الخبير. قد يساعد تناول البروبيوتيك المنتظم الذي يحتوي على سلالات العصيات اللبنية على استعادة التوازن البكتيري المهبلي. - الفحوصات النسائية المنتظمةجدولة زيارات روتينية مع طبيب أمراض النساء الخاص بك لإجراء فحوصات الحوض والفحوصات. يمكن لهذه الأجهزة الكشف عن أي مشكلات محتملة تتعلق بالصحة المهبلية مبكرًا. - حافظ على رطوبة جسمكشرب الكثير من الماء مفيد للصحة العامة، بما في ذلك المهبل. وسوف يساعد على طرد السموم والحفاظ على صحة الجسم. - كن حذرا مع المضادات الحيويةقد تؤدي المضادات الحيوية إلى خلل في توازن البكتيريا المفيدة والضارة التي تعيش في المهبل. لذا، لا تستخدم المضادات الحيوية إلا عندما يصفها الطبيب، واتبع الدورة الموصوفة للوقاية من المضادات الحيوية، كما يقول الخبير. - حافظ على نظام غذائي صحيتناول نظام غذائي متوازن مليء بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات. الأكل الجيد سيساعد على دعم وظيفة الجهاز المناعي بشكل عام.