شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات MCH فى اختبار الدم.. ماذا تعنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - MCH يشير إلى كمية الهيموجلوبين الموجودة في خلية دم حمراء واحدة، والهيموجلوبين هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء، والمسئول عن نقل الأكسجين في الجسم، وذلك وفقًا لتقرير healthshots.



إلى جانب مستويات MCH، تشير اختبارات الدم أيضًا إلى MCV (متوسط حجم الكريات) الذي يتحقق من حجم خلايا الدم الحمراء، هناك أيضًا شيء يسمى MCHC الذي يقيم تركيز الهيموجلوبين في الخلايا، كل هذه المستويات الثلاثة تسمى مؤشرات RBC.



MCH أو الهيموجلوبين الحبيبي المتوسط (Hb) هو محتوى Hb أو وزن خلايا الدم الحمراء (RBC). "يتم التعبير عن القيمة بالبيكوجرامات ، وتعتمد النطاقات المرجعية الطبيعية لهذه المعلمة على التركيبة السكانية للسكان. "يتراوح عادة من 27 إلى 33 بيكوجرام".

كيف يتم تحديد مستويات MCH؟عادة، يطلب جميع الأطباء إجراء فحص تعداد الدم الكامل (CBC)، والذي سيفحصك بحثًا عن أمراض مختلفة مثل فقر الدم والالتهابات الأخرى، وتعد مستويات MCH معلمة محسوبة ولا يتم اكتشافها مباشرة بواسطة الجهاز، ويعتمد ذلك على تركيز Hb وعدد كرات الدم الحمراء، ويتم حساب MCH عن طريق قسمة كمية Hb في حجم دم معين على عدد كرات الدم الحمراء الموجودة. أسباب انخفاض مستويات MCHفقر الدم أو نقص الحديد هو السبب الأكبر لانخفاض مستويات MCH. يُلاحظ الانحراف عن النطاق المرجعي الطبيعي لـ MCH في أنواع مختلفة من فقر الدم لأن الحديد مهم جدًا للهيموجلوبين، ويجب أن تكون مرتبطة بمعلمات تعداد الدم الكامل الأخرى لتحديد النوع الفرعي لفقر الدم، و عندما ينخفض مستوى Hb، يتم فحص كرات الدم الحمراء تحت المجهر للبحث عن نوع فقر الدم. تصبح أصغر مع شحوب مركزي واضح في فقر الدم بسبب نقص الحديد. وهذا ما يسمى نقص الصباغ، تكون كرات الدم الحمراء أكبر حجمًا وأكثر شحوبًا في فيتامين ب12 ونوع فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك وتسمى كرات الدم الحمراء كبيرة الكريات. وتشمل الأسباب الشائعة لانخفاض MCH ما يلي:• فقر الدم بسبب نقص الحديد.

• فقر الدم بسبب فقدان الدم

• فقر الدم الناتج عن الأمراض المزمنة المرتبطة بالعدوى والسرطان وأمراض المناعة الذاتية.

• أمراض الهيموجلوبين مثل بيتا الثلاسيميا

ما هي أعراض انخفاض MCH؟تشمل أعراض انخفاض MCH ما يلى:

ضيق في التنفس

تعب

الدوخة والشحوب

زيادة معدل ضربات القلب

ألم صدر

سكتة قلبية

أسباب ارتفاع مستويات MCHيتم ملاحظة ارتفاع MCH عند الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم كبير الخلايا أو خلايا الدم الحمراء الكبيرة. وترتبط هذه بنقص فيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

أعراض ارتفاع MCHتشمل أعراض ارتفاع MCH (> 33 بيكوغرام) ما يلي:

شحوب أو مظهر شاحب

تعب

دوخة

ضيق في التنفس

عدم انتظام دقات القلب



وفي حالة نقص فيتامين ب12، يحدث تنميل وإحساس بالوخز في القدمين واليدين مع ظهور علامات الارتباك العقلي في المراحل اللاحقة. "قد يكون هناك مظهر لحمي أحمر لللسان

ماذا يعني العيش مع مستوى منخفض أو مرتفع من صحة الأم والطفل؟في حالات انخفاض أو ارتفاع MCH، فإن الخطوة الأولى هي تحسين النظام الغذائي ليشمل الأطعمة الغنية بالحديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك، فالمكملات الغذائية على شكل أدوية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن متاحة للعلاج إذا كانت الأعراض شديدة وتتطلب تصحيحًا فوريًا.