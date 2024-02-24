شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سر إلهى.. نصائح للاهتمام بصحة كبار السن ورعايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل سر إلهى من مسلسلات رمضان 2024 والذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة الفنانة روجينا ويحكى المسلسل عن قصة "نصرة" التي تتعرض للغدر من المقربين لها بعد أن سرق أشقائها ميراثها وخيانة صديقتها لها فتنتقل للعيش في القاهرة والعمل في دار مسنين وتتعامل مع كبار السن ثم يتم اتهامها بالقتل ظلمًا، ولأن بعض أحداث المسلسل كانت في دار المسنين ورعاية كبار السن، نتعرف في هذا التقرير على بعض النصائح للاهتمام بصحة كبار السن ورعايتهم، بحسب موقعى "فوربس" و"webmd".

مسلسل سر إلهي كيف تعتني بصحة كبار السنحافظ على رعاية كبار السن في المنزل إن أمكن

حاول العثور على مقدمي رعاية مستعدين لتقديم الرعاية لأحبائك من كبار السن خارج المستشفى وفي المنزل.

تنسيق رعاية كبار السن

حاول تنسيق الخدمات بين جميع من يقدمون الرعاية لشخص عزيز عليك، وهذا يعني الجميع بدءًا من طبيب يزوره في المنزل وحتى الشخص الذي قد يأتي مرة واحدة في الأسبوع لتنظيف المنزل.

الاندماج الاجتماعي

قم بإنشاء فرص لأحبائك للعب دور نشط في عائلتك وفي مجتمعك يمكن أن تكون العزلة سببًا رئيسيًا للاضطراب العاطفي والاكتئاب لدى كبار السن.

افهم مشاكله الصحية

هناك احتمال أن يكون لدى أحبائك بعض المخاوف الصحية. غالبًا ما يعاني كبار السن من مشاكل مثل أمراض القلب والزهايمر والاكتئاب.

من المهم أن تتعرف على أي مشاكل صحية، حتى تعرف ما الذي يجب عليك البحث عنه ستتمكن من اكتشاف الأعراض إذا ساءت الأمور ستكون أيضًا مستعدًا بشكل أفضل عند زيارات الطبيب لتقديم تحديثات حول صحتهم.

اجعل المنزل آمنا

اجعل السلامة أولوية بالنسبة لك. اتخذ خطوات لتقليل خطر السقوط، وإجراءات السلامة الأساسية الأخرى مثل هذه:

-أضف قضبان أمان في الحمامات وأحواض الاستحمام وبالقرب من المرحاض.

-قم بنقل الأثاث وإزالة الفوضى والكراكيب من المنزل

-ضع أضواء ليلية في جميع أنحاء المنزل.