شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الكربوهيدرات قد تكون أسوأ على أسنانك من الحلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط تناول الحلويات والأطعمة السكرية بالتسبب في الكثير من الضرر للأسنان خاصة في مرحلة الطفولة، ولكن هل تعلم أن هناك أنواع أخرى من الطعام قد يسبب تسوس الأسنان غير الحلوى.

كشف الدكتور محمد أحمد، استشارى طب وجراحة الأسنان جامعة عين شمس، عن أن الكثير من الناس يعتقد أن الحلويات فقط المذنب الأول الأخير في التسبب بتلف الأسنان، لكن هناك أنواع أخرى من الأطعمة نتناولها يوميًا قد تكون السبب وهى الكربوهيدرات مثل: الخبز الأبيض والمعكرونة ورقائق البطاطس والحبوب والمقرمشات.

شرح الطبيب أن السبب الذي يجعل الكربوهيدرات سيئة للغاية للأسنان أنها تتحلل على وجه التحديد إلى سكريات أثناء مضغها داخل الفم، ما يزيد من وقت اللعاب لإزالة بقايا الطعام من الأسنان ما يزيد من فرص تسوس الأسنان بشكل أسرع، خاصة مع عدم الاهتمام بغسل الأسنان بانتظام.

وحذر الطبيب من أن الأمر يستغرق ما بين 24 إلى 72 ساعة حتى تتصلب طبقة البلاك - وهو الغشاء اللزج الذي يتراكم على أسناننا طوال اليوم - ويتحول إلى جير دائم، لذلك يجب بجانب الاهتمام بغسل الأسنان بالفرشاة يوميا، ضرورة الاهتمام أيضا باستخدام الخيط الطبي لتنظيف ما بين الأسنان من بقايا طعام متبقية، لتجنب أمراض اللثة وتسوس الأسنان، لأن السبب الأول لفقدان الأسنان هو أمراض اللثة، وليس تسوس الأسنان، كما تم ربط أمراض اللثة بمشاكل صحية أخرى، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى والسكري ومرض الزهايمر وأكثر من ذلك.