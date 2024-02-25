شكرا لقرائتكم خبر عن لو بترضعى.. نصائح قبل أخذ قرار الصيام فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك، وهنا تسأل النساء المرضعات هل يسمح لهن بالصيام خلال الشهر الكريم؟.
وأضافت أن الصيام لعدد ساعات كثيرة يتسبب في نقص قيمة الحليب الغذائية، ويقلل من إدراره، ولذا ينصح بعدم صيام المرضعات قبل إتمام طفلها الـ6 أشهر الأولي، ويمكنها الصيام بعد إتمام طفلها 6 أشهر، لأنها تعوضه بالطعام المسموح له خلال هذه الفترة العمرية، من خضروات والفواكه وبروتين، ولذا يمكنها خلال ساعات الصيام تعويضه بالعصائر الطبيعية، وإعطائه الطعام المناسب لعمره.
وأكدت استشاري النساء والتوليد، أنه يحذر الصيام علي المرضعة المصابة بأحدي الأمراض المزمنة، لأن عدم استطاعتها علي أخذ العلاجات، في مواعدها المحددة يشكل خطرا علي صحتها، ويعرضها لبعض الأعراض، كالصداع الشديد، قلة التركيز، ونقص نسبة السكر بالدم، والهبوط.
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