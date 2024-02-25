شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024 .. اعرف تأثير الدراما على صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسلسل اليومى الذى نتجمع حوله، ونشاهده على التليفزيون، جزء مهم من يومنا، فمسلسلات رمضان 2024 تناقش ووتتناول الكثير من القضايا اليومية والحياتية، وتمس قضايا المجتمع والأسرة الحقيقية، ولن تشكل جزءًا من يومنا فقط، بل أكد تقرير نشره موقع دوف ميد المعنى بالصحة العامة والقضايا الصحية، أن متابعة عمل درامى حياتى اجتماعى، أو مشاهدة التلفزيون بشكل عام، له الكثير من الفوائد النفسية والعاطفية، فهو يعزز لدى مشاهده الكثير من الفوائد منها:

يعزز من صحة القلب بحيث أظهرت الدراسات أن من يشاهد التليفزيون ومحتواه الهادف يقلل فرص إصابته بمشكلات القلب

يعزز من الحركة والنشاط البدنى في الفترات بين الفواصل المسلسلات وفقًا للتقرير

أيضًا يعزز التليفزيون ومشاهدة محتوى درامى اجتماعى على تقليل حدة التوتر والغضب والقلق.

تعزيز الوظائف الإدراكية للعقل والدماغ، والبحث عن حلول للمشكلة والعقدة التمثيلية

مشاهدة التلفاز تعزز من فرص التواصل الاجتماعى وتعزيز روح التجمعات العائلية، ما يضفى مشاعر دافئة وطيبة

القصة تعزز الخيال لدينا، ومشاهدتها ومتابعتها يعزز من روح الفكر والتفكر.

زيادة فرص التعاطف والمشاعر المتعاطفة مع الغير، لأنه يجعل المشاهد جزءا من تجربة لم يمر بها

تعزيز مشاعر الفرح وتقليل مشاعر القلق والتوتر والتشاحن، كما أنه يعزز من الحالة المزاجية وانضباطها