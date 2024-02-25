شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين د.. 6 حالات صحية تتطلب الاعتماد على المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د ضروري للعناية بصحتك العامة، من صحة العظام، والصحة العقلية أثناء الشيخوخة، خاصة أنه مطلوب في كل وقت، وعادة لا يوصي الأطباء بمكملات الفيتامينات للأشخاص الذين يعانون من نقص طفيف، وهناك مصادر طبيعية أخرى يجب أن نعتمد عليها جميعًا، مثلاً ضوء الشمس ومصادر الغذاء.

وفقًا لموقع "healthsite"، قد تتطلب بعض الحالات الطبية المكملات الغذائية:

مشاكل الكبد والكلى

تعمل الإنزيمات التي يتم إنتاجها في الجسم على تكسير فيتامين د إلى شكل يستخدمه الجسم بعد ذلك، ولكن، إذا كان الشخص يعاني من مرض في الكلى أو الكبد أو كليهما، فلن يكون هناك ما يكفي من الإنزيمات لتكسير فيتامين د، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقصه.

هشاشة العظام

فيتامين د له دور فعال في بناء صحة العظام وكثافتها وكذلك الوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام، وتتمثل مهمتها الرئيسية في الحفاظ على التوازن للمعادن الأخرى مثل الفوسفور والكالسيوم، إذا كانت عظامك ضعيفة منذ البداية، فقد يوصي طبيبك بتناول المكملات الغذائية.

الحمل

خلال فترة الحمل، تعتنى المرأة بنفسها وبالجنين الذى ينمو داخل رحمها، يحارب الجسم للحفاظ على توازن العناصر الغذائية بشكل صحيح، ولكن بدون وجود مصدر كافي لفيتامين د، قد يصبح الجسم ناقصاً وهذا من شأنه أن يضر بالآخر وبالطفل

كبار السن

مع تقدمنا ​​في السن، تعمل الشيخوخة على إضعاف صحة العظام، وتبدأ في نقص بعض العناصر الغذائية، نقص فيتامين د شائع خلال هذا الوقت، وقد يوصي الأطباء في هذا الوقت بأن يتناول كبار السن حبوبًا منتظمة لتعويض فقدان فيتامين د.

الاكتئاب

يساعد فيتامين د أيضًا في الوقاية من الاكتئاب وعلاجه، يمكن أن يحدث الاكتئاب نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب، وقد يكون ذلك بسبب النقص الشديد في ضوء الشمس أو قد يكون بسبب عوامل إجهاد الصحة العقلية الأخرى أو قد يكون أحد الأسباب أيضًا نقص فيتامين د، إذا كان الأمر كذلك، فإن تناول مكملات فيتامين د أمر ضروري ولكن فقط بوصفة طبية.

سوء الامتصاص

اضطرابات سوء الامتصاص مثل مرض الاضطرابات الهضمية، متلازمة الأمعاء القصيرة وأمراض الأمعاء الالتهابية، قد تسبب نقص في فيتامين د، حيث تكون المكملات الغذائية ضرورية.