9 فيتامينات يجب على المرأة تضمينها في روتينها اليومي

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القاهرة - سامية سيد - تعانى النساء بصفة أكبر من الرجال من نقص الفيتامينات والمعادن المهمة بالجسم أشهرها فقر الدم، نتيجة عدة عوامل منها المعاناة من الدورة الشهرية والحمل والولادة.

تلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في تعزيز الصحة والعافية اليومية للمرأة، فهى تتطلب الفيتامينات الأساسية لتعمل على النحو الأمثل وسط التحديات الهرمونية والحيضية والإنجابية، في حين يمكن للنساء الحصول على معظم هذه الفيتامينات الحيوية من مصادر الغذاء، إلا أنه بإمكانهن أيضًا التحول إلى المكملات الغذائية لاستهلاك أفضل.

ووفقًا لتقرير موقع " نيوز 18" فإنه يجب على المرأة من سن الـ 30 تضمين عدد من الفيتامينات المهمة خلال روتين يومها والتي تشمل التالى.

9 فيتامينات أساسية لصحة المرأة: فيتامين أ

يرتبط فيتامين أ بالنمو والتطور، ووظيفة المناعة، والتواصل الخلوي، وهو فيتامين حيوي للصحة الإنجابية للإناث وهو ضروري للأداء الطبيعي للأعضاء الحيوية وغيرها.

فيتامينات ب

تعتبر فيتامينات ب بالغة الأهمية بالنسبة للنساء.

فيتامين ب 3

وهو أمر حيوي لتطور الخلايا ووظيفتها، وتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة، وإنشاء وإصلاح الحمض النووي وخلايا الدماغ التالفة.

فيتامين ب 6

يلعب دوراً هاماً في الوقاية من فقر الدم وعلاجه، والتقليل من أعراض الدورة الشهرية، وعلاج الغثيان أثناء الحمل، كما أنه يمنع أعراض الاكتئاب لدى النساء في سن اليأس عن طريق إنتاج السيروتونين.

فيتامين ب 9

هو فيتامين حيوي لجميع النساء، ولكن بشكل خاص للنساء الحوامل لمنع عيوب الأنبوب العصبي وحماية العمود الفقري والدماغ للطفل.

فيتامين ب 12

يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم لدى النساء، تسلط إحدى الدراسات الضوء على أن مستويات B12 الطبيعية ترتبط بالوقاية من المشكلات الإنجابية الرئيسية المتعلقة بالحمل والولادة.

فيتامين سي

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والأمراض المزمنة الأخرى، فهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز صحة النساء الحوامل والمرضعات.

فيتامين د

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، مما يقلل من ضغط الدم لدى الأم والولادة المبكرة عند النساء الحوامل، فهو يعزز جهاز المناعة، ويوازن الهرمونات، ويساعد الجهاز التناسلي على العمل بفعالية.

فيتامين ه

وهو أحد مضادات الأكسدة الهامة التي تعزز المناعة والجلد وصحة العين. فيتامين E ضروري أيضًا للصحة الإنجابية وصحة القلب والتوازن الهرموني.