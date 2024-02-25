أدوية التخسيس مجهولة المصدر تؤدى لزيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية دون أن تدرى

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القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أحمد السنهورى، أخصائي الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، من تناول أدوية تخسيس مجهولة المصدر لأنها تزيد من إفراز هرمون الغدة الدرقية دون أن تدرى وتسبب مضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح أن من مضاعفات زيادة هرمون الغدة الدرقية مشاكل القلب، هشاشة العظام، مشاكل العين، نوبة تسمم درقى، مشاكل بضغط الدم وغيرها، لذا يجب أن تتابع مع طبيبك بانتظام وضبط نسبة الغدة وإجراء التحاليل بشكل دوري.

وعن أسباب زياده إفراز هرمون الغدة الدرقية قال الدكتور أحمد السنهورى، إنها تشمل مرض جريفز الذى يصيب السيدات بشكل أكبر من الرجال وهو مرض مناعى يهاجم فيه الجسم نفسه ومع العلاج تعود الغده لطبيعتها فى أغلب الحالات.

وأوضح أن التهاب الغدة الدرقية من أسباب زيادة افراز هرمون الغدة وتعود الغدة لطبيعتها وممكن تقلب لخمول فى الغدة.

وأشار إلى أن ورم الغدة الدرقية يمكن أن يكون أحادى أو متعدد ويسبب زيادة افرز هرمون الغدة الدرقية وقد تحتاج هذه الحالة إلى جراحة أو علاج ومتابعة.

وأضاف أن الإفراط فى تناول علاج الغده الدرقية دون متابعة مع الطبيب المعالج قد يحول المريض الذى يعالج بخمول الغده الدرقية إلى فرط افراز الغدة الدرقية.