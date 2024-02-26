شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاكل صحية تحدث بسبب خلل في هرمون الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي عضو صغير على شكل فراشة يقع في الجزء الخلفي من رقبتك، تنتج الغدة الدرقية هرمونات تساعد في التحكم في وظائف الجسم المختلفة، ومن بينها مستويات الطاقة في الجسم، تعمل هذه الهرمونات كرسائل ترسل رسائل إلى خلاياك حول مدى سرعة عملها، من المهم الحفاظ على صحة الغدة الدرقية لأنها يمكن أن تساعد في إدارة وظائف الجسم المختلفة، فى هذا التقرير نتعرف على مشاكل صحية تحدث بسبب خلل في هرمون الغدة الدرقية، بحسب موقع تايمز ناو.



بعض الأمراض الناجمة عن خلل هرمون الغدة الدرقية ​1. قصور الغدة الدرقيةيحدث هذا عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، تشبه هذه الهرمونات الرسائل التي تتحكم في مستويات الطاقة في الجسم. عندما لا يكون هناك ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، قد تشعر بالتعب، وزيادة الوزن دون تناول المزيد من الطعام، وتواجه صعوبة في البقاء دافئًا. أيضًا، قد تلاحظين أن شعرك أصبح ضعيفا وقد تشعرين بجفاف بشرتك. تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب يمكن أن يساعد في توازن الهرمونات. 2. فرط نشاط الغدة الدرقيةيحدث هذا عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات. تعمل هذه الهرمونات كرسائل سريعة تتحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم. عندما يكون هناك الكثير منها، قد تشعر بالتوتر أو القلق أو تواجه صعوبة في النوم. قد تفقد أيضًا وزنك دون أن تحاول ذلك وقد ينبض قلبك بشكل أسرع من المعتاد. قد تصبح بشرتك دافئة أو متعرقة وقد ترتجف يداك. يشمل العلاج الأدوية، أو العلاج باليود المشع، أو الجراحة، اعتمادًا على السبب وشدته. 3. التهاب الغدة الدرقية هاشيموتوالتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو هو اضطراب في المناعة الذاتية حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الغدة الدرقية عن طريق الخطأ. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب وتلف أنسجة الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الهرمونات.

ونتيجة لذلك، قد تواجه أعراض قصور الغدة الدرقية، مثل التعب وزيادة الوزن والشعور بالبرد. قد تتضخم غدتك الدرقية، يتضمن العلاج تناول أدوية بديلة لهرمون الغدة الدرقية لاستعادة مستويات الهرمون وإدارة الأعراض.

4. مرض جريفزهذه حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهازك المناعي الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى إنتاج الكثير من هرمون الغدة الدرقية. وهذا يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، مما يجعل جسمك يعمل بشكل أسرع من المعتاد.

قد تشعر بالتوتر أو تجد صعوبة في النوم أو تعاني من فقدان الوزن على الرغم من تناول الطعام بشكل طبيعي. يميل قلبك إلى النبض بشكل أسرع وقد تشعر بالحرارة أو التعرق. يصاب بعض الأشخاص بعيون منتفخة والتي تُعرف أيضًا باسم اعتلال العين المرافق لمرض جريفز.

5. عقيدات الغدة الدرقيةهذه كتل صغيرة تتشكل في الغدة الدرقية. يمكن أن تكون هذه العقيدات صلبة أو مملوءة بالسوائل وعادة ما تكون غير ضارة، ولكن في بعض الحالات، قد تؤثر على مستويات الهرمون أو تنمو بشكل كبير بما يكفي لتسبب أعراض مثل صعوبة البلع أو التنفس. يتم اكتشاف معظم العقيدات بالصدفة أثناء الفحص البدني الروتيني أو اختبار التصوير.

6. سرطان الغدة الدرقيةيحدث سرطان الغدة الدرقية عندما تنمو خلايا غير طبيعية في الغدة الدرقية. وعادة ما توجد على شكل كتلة أو عقيدة. في حين أن معظم عقيدات الغدة الدرقية حميدة، إلا أن بعضها قد يكون سرطانيًا. قد تشمل الأعراض وجود كتلة في الرقبة، أو صعوبة في البلع، أو تغيرات في الصوت. يتضمن العلاج غالبًا إجراء عملية جراحية لإزالة الأنسجة السرطانية، اعتمادًا على نوع السرطان.