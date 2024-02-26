شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من أمراض العيون خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار الطقس البارد خلال فضل الشتاء تتأثر العديد من أجزاء جسمنا بهذا الهواء البارد، من ضمن أعضائنا التي تتأذى باستمرار هي العيون.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب العيون، أن الطقس البارد لفصل الشتاء يمكن أن يساهم في مشاكل العين المختلفة مثل الجفاف والاحمرار والحساسية والالتهابات، ويؤدى إلى عدم الراحة ويشكل خطر حدوث ضرر محتمل لأعيننا، قد تصل لحد التهابات أكثر خطورة في العين إذا لم يتم علاجها على الفور.

وشرح أستاذ العيون في تصريحه لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من النصائح للوقاية من مشاكل العين في الطقس البارد أهمها ترطيب العين لتجنب الجفاف الذى يواجه العين بشكل كبير في الشتاء، مع ضرورة إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة في المنزل لمنع التعرض المباشر للهواء البارد، مع ضرورة الحفاظ على أخذ فترات راحة من استخدام الأجهزة ومشاهدة التليفزيون لضمان الاستمرار في إنتاج الدموع بالعين.

ولمن التهابات العين أوضح الطبيب أنه يجب ممارسة النظافة الجيدة، من خلال غسل يديك بانتظام لمنع انتشار الجراثيم، وتجنب لمس عينيك بأيدي غير مغسولة، وامتنع عن مشاركة أدوات العناية الشخصية بالعين لتقليل مخاطر العدوى. نظارات الشمس أيضا مهمة خلال الشتاء فهى ليست فقط خلال أشهر الصيف الحارة، وإنما في فصل الشتاء أيضا لحماية عينك من الأشعة فوق البنفسجية وتيارات الهواء الباردة، كما يساعد شرب الماء الكافى ضرورى لتجنب خطر الجفاف نصائح