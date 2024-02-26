شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصادر طبيعية لزيادة الهيموجلوبين والحديد أبرزها الفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيموجلوبين هو البروتين الذي ينقل ويوزع الأكسجين في الجسم، إذا كان الرقم منخفضًا، فهذا يعني أن الجسم والأعضاء لا يحصلون على كمية كافية من الأكسجين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم والتعب ومشاكل أخرى.

توفر الأطعمة المختلفة عناصر غذائية بأشكال مختلفة ومتعددة تساعد على تلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن اللازمة، لأن الأطعمة هي المصادر الأكثر احتمالية للعناصر الغذائية، ويلعب الغذاء أيضًا دورًا مهمًا في توفير الكمية المطلوبة من الحديد لجسمنا.

لذا وفقا لموقع "healthsite"، من الضروري الحفاظ على عدد الهيموجلوبين في أجسامنا، وذلك من خلال تناول الأطعمة التالية:

الفراولة

غنية جدًا بالحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. مستويات الحديد في التوت يمكن أن تساعد مرضى فقر الدم.

الموز

غني بالبوتاسيوم والحديد والفيتامينات، ثلاثة عناصر غذائية مهمة للجسم.

الرمان

غني بالحديد ومضادات الأكسدة وفيتامين C ويساعد في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين بشكل طبيعي.

التفاح

غنية بالحديد وفيتامين Cتفاحة واحدة كل يوم تكفي للحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الصحية.

العنب

غني بالحديد والمعادن وفيتامين C يساعد على زيادة امتصاص الحديد في الجسم.

المشمش

غني جدًا بالحديد الذي يساعد على تصنيع هذه العناصر الغذائية في الجسم كما أنه محمل بفيتامين C الذي يساعد على زيادة امتصاص الحديد.