الحد من “الكربوهيدرات” يُنقص الوزن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يعول البعض على الكثير من الوسائل الطبية لفقدان الوزن بشكل سريع، لكنْ مختصون يرون أن إخضاع الجسم لتلك التغيرات تحديداً التخلص من دهون البطن الزائدة يحتاج إلى الحد من تناول كميات كبيرة من “الكربوهيدرات المكررة”.

وأشار المختصون وفقاً لدراسة أمريكية، أن اتباع تلك الطريقة سيحقق نتائج مدهشة ومضمونة خلال أيام قليلة، خاصة على مستوى التخلص من انتفاخ البطن.

وحذروا من أن عدم الاعتناء بمسألة التخلص من انتفاخ البطن قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض عديدة منها القلب والسكري، لذا يجب تناول كميات أقل من السكريات والكربوهيدرات المكررة واستبدالها بأطعمة الحبوب الكاملة.