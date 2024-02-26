ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء أوراق الكاري كل صباح



بيروت - نادين محمد - أوراق الكاري عنصر أساسي في طهي الأطباق لفوائده المعروفة في تعزيز عملية الهضم، كما أنها أحد أفضل مشروبات التخلص من السموم لذلك ذاع صيته بفضل فوائده.

الكاري أوراق غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تجدد الخلايا وتحارب التأكسد المرتبط بالعديد من الأمراض، عندما نتناول ماء الكاري نساعد الجسم على القيام بوظائفه لأنه يتخلص من السموم ويصبح أخف.

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فوائد ماء أوراق الكاري



غني بمضادات الأكسدة



يعد ماء أوراق الكاري وسيلة حيوية للغاية لبدء يومك. لأنه غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية الأساسية، وينشط الجسم، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الهضم.

أي مكون غني بمضادات الأكسدة يقوي جهاز المناعة مما يجعلنا أقل عرضة للإصابة بالأمراض. تعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة في الجسم والتي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

ماء أوراق الكاري وسيلة حيوية للغاية لبدء اليوم-المصدرfreepik

يحسن صحة الشعر



ماء أوراق الكاري يقوي بصيلات الشعر، ويعزز النمو، ويمنع الشيب المبكر، ويغذي فروة الرأس، ويترك خصلات الشعر لامعة ونابضة وحيوية.

يساعد على الهضم



تحتوي أوراق الكاري على إنزيمات هضمية تعزز حركة الأمعاء الصحية، يعمل ماء أوراق الكاري أيضًا كملين خفيف، ويعزز حركة الأمعاء عن طريق تحفيز الجهاز الهضمي بلطف. كما أن خصائصه الطبيعية تساعد في تخفيف الإمساك دون التسبب في آثار جانبية أو مفاجئة على الأمعاء.



يساعد في محاربة التوتر



أوراق الكاري تحمل رائحة عشبية ممتعة. هذه الرائحة لها آثار إيجابية على أجسامنا، شرب ماء أوراق الكاري يمكن أن يريح عضلاتك وأعصابك ويعزز الشعور بالهدوء وبالتالي يخفف التوتر.



يحافظ على صحة القلب



تعتبر أوراق الكاري مصدر للمواد النباتية الوقائية مثل القلويدات والجليكوسيدات والمركبات الفينولية. تعمل هذه المواد كمضادات للأكسدة يمكنها الحفاظ على صحة قلبك عن طريق خفض مشاكل مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

كيفية تحضير ماء أوراق الكاري



خذي حفنة من أوراق الكاري وقومي بنقعها في ماء دافئ، ثم صفيها وتناوليها.

هل هناك أي آثار جانبية لشرب ماء أوراق الكاري؟

على الرغم من أن ماء أوراق الكاري له الكثير من الفوائد، إلا أن الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى آثار جانبية بسيطة مثل اضطرابات المعدة أو ردود الفعل التحسسية لدى بعض الأفراد. الاعتدال هو المفتاح، تناوليه بحذر.

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الاستهلاك المفرط لماء أوراق الكاري يؤدي إلى اضطرابات المعدة-المصدرfreepik





التحكم في الوزن



عند تناول أوراق الكاري على معدة فارغة، قد تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم وتساعد على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي. إن مضغ أو تناول أوراق الكاري بانتظام على معدة فارغة لن يؤدي فقط إلى تنظيف وإزالة السموم الضارة من الجسم، بل يؤدي أيضًا إلى حرق السعرات الحرارية وتجنب تراكم الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن. تحتوي أوراق الكاري على ماهانيمبين، وهو له تأثيرات مضادة للسمنة وخفض الدهون، فهو يحسن الجهاز الهضمي مما يساعد بشكل أكبر في فقدان الوزن.



المصدر: Eat this

