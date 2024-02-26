شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول جرعة زائدة من فيتامين ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يصاب جسم الإنسان بنقص في بعض العناصر الغذائية، ويوصي الأطباء خلال هذه الفترة بتناول جرعات مناسبة من المكملات الغذائية، ويتم قياس هذه الجرعات بعناية وفقًا للحالة الصحية الحالية للشخص، ووجود الأمراض الكامنة، والعمر، والوزن، وشدة النقص في تلك المغذيات المحددة.

أحد الفيتامينات التي يعانى الكثير منها من نقص هو فيتامين ب، تناول فيتامين ب بانتظام من خلال الأغذية المتوفرة بشكل طبيعي لن يسبب أي آثار جانبية، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من المكملات الغذائية عندما لا تحتاج إليها يمكن أن يكون ضارًا.

الآثار الجانبية لتناول فيتامين ب الزائد

الآثار الجانبية لفيتامين ب يجب أن تكون على علم بها: وفقا لموقع " healthsite تشمل التالى:

الطفح الجلدي والبثور

إذا تناولت كميات زائدة من فيتامين ب، فسوف تصاب بالطفح الجلدي، فهو أحد الآثار الجانبية العديدة لجرعة زائدة من فيتامين ب، تشمل الأعراض الرئيسية شعور دافئ غير مريح للغاية في وجهك ورقبتك، وبشرة حمراء وردية، وخلايا النحل والكدمات، وظهور حب الشباب، والبثور والالتهابات على الجلد.

مشاكل الجهاز الهضمي

جرعة زائدة من فيتامين ب سوف تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، تشمل الأعراض عسر الهضم والغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وعدم الراحة والتشنجات، تعتمد شدة الأعراض على شدة الجرعة الزائدة.

الأرق

قد يسبب تناول جرعات زائدة من فيتامين ب تأثير معاكس على النوم ، وقد يؤدي إلى الأرق الذى سوف يتداخل مع دورة نومك الطبيعية ويسبب اضطرابات وانقطاعات أثناء النوم وسوء نوعية النوم وعدم القدرة على النوم.

تقلب المزاج

الجرعة الزائدة من فيتامين ب يمكن أن تؤثر أيضًا على حالتك المزاجية، فقد تشعر بتغيرات جذرية في مزاجك من الشعور بالنشوة إلى أعراض الاكتئاب المفاجئة، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة والقلق.

مشاكل في الرؤية والعين

جرعة زائدة من فيتامين ب يمكن أن تؤثر أيضًا على الرؤية وصحة العين، فقد تشعرك الأضواء الساطعة بعدم الراحة، وقد يصبح نظرك ضبابيًا، وقد لا تتمكن من التركيز، قد تكون هناك أيضًا حالات نادرة لتراكم السوائل في العين.