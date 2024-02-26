شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ضغط الدم.. نام كويس تكسب صحتك وسلامتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - النوم المتزن أحد أهم أسباب التمتع بالصحة الجيدة ويعد أيضًا أحد أهم العوامل التي تجعل الأمراض المزمنة في سكون، دون إظهار أعراض مرضية خطيرة أو مضاعفات غير جيدة، هذا ما أوضحه الدكتور محمد المنيسي استشاري الباطنة قصر العينى.
وتابع أن النوم المتواصل السليم الذي لا يعاني الإنسان خلاله من الاضطرابات، أحد أهم أسباب تأخير فرص حدوث مضاعفات الضغط والسكر، تلك الأمراض المزمنة التي تسبب الكثير من المضاعفات عند اختلالها وارتفاع نسبها.
وأشار إلى أن اضطرابات النوم عديدة ومتشعبة منها تقطع ساعاته، فضلاً عن النوم الزائد، أو النوم لساعات قليلة جدًا، وكذلك الاستيقاظ لأكثر من مرة بسبب الشخير على سبيل المثال من أشهر اضطرابات النوم ايضا، هذه الاختلالات أثناء الليل تؤدي الى اضطراب نسب الضغط والسكر والدورة الدموية والهرمونات، لذا احرص على الدوام على الامتثال للراحة والنوم لساعات متواصلة من خلال الإهتمام بتهيئه البيئة للنوم وتقليل حدة النؤثرات المزعجة، وتنظيم وجباتك على مدار اليوم والنوم بعد تناول العشاء بقفترة كافية، فضلا عن الإلتزام والانضباط في مواعيد النوم والاستيقاظ كل يوم بشكل ثابت.
ضبط ساعات النوم والامتثال للراحة في أوقات ثابتة يوميا فضلا عن الإهتمام بنظام حياتي يومي سليم يؤدي إلى النوم بشكل مريح وتقليل فرص ارتفاعات واختلالات مستويات ضغط الدم والسكر أيضا .
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