شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ضغط الدم.. نام كويس تكسب صحتك وسلامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم المتزن أحد أهم أسباب التمتع بالصحة الجيدة ويعد أيضًا أحد أهم العوامل التي تجعل الأمراض المزمنة في سكون، دون إظهار أعراض مرضية خطيرة أو مضاعفات غير جيدة، هذا ما أوضحه الدكتور محمد المنيسي استشاري الباطنة قصر العينى.

وتابع أن النوم المتواصل السليم الذي لا يعاني الإنسان خلاله من الاضطرابات، أحد أهم أسباب تأخير فرص حدوث مضاعفات الضغط والسكر، تلك الأمراض المزمنة التي تسبب الكثير من المضاعفات عند اختلالها وارتفاع نسبها.

وأشار إلى أن اضطرابات النوم عديدة ومتشعبة منها تقطع ساعاته، فضلاً عن النوم الزائد، أو النوم لساعات قليلة جدًا، وكذلك الاستيقاظ لأكثر من مرة بسبب الشخير على سبيل المثال من أشهر اضطرابات النوم ايضا، هذه الاختلالات أثناء الليل تؤدي الى اضطراب نسب الضغط والسكر والدورة الدموية والهرمونات، لذا احرص على الدوام على الامتثال للراحة والنوم لساعات متواصلة من خلال الإهتمام بتهيئه البيئة للنوم وتقليل حدة النؤثرات المزعجة، وتنظيم وجباتك على مدار اليوم والنوم بعد تناول العشاء بقفترة كافية، فضلا عن الإلتزام والانضباط في مواعيد النوم والاستيقاظ كل يوم بشكل ثابت.

وفي السياق ذاته اوضح تقرير نشر في موقع university hospitals المعني بالصحة العامة وأمراض النوم أن اضطرابات النوم مهما كان سببها سواء كان نتيجة انقطاع التنفس الانسدادى أشهر الاضطرابات المعروفة للنوم أو بسبب الشخير أو بسبب استرخاء العضلات أثناء النوم، قد تؤثر بشكل كبير على نسب ضغط الدم وتؤدي الى ارتفاعه لأنها تسبب اضطراب في نظام الجسم بشكل عام، واضطرابات في ضربات القلب بشكل خاص، فضلا عن أن النوم المتقطع يؤثر بشكل كبير على حالة الاوعية الدموية ويؤدي الى اختلالات تدفق الدم في الجسم

ضبط ساعات النوم والامتثال للراحة في أوقات ثابتة يوميا فضلا عن الإهتمام بنظام حياتي يومي سليم يؤدي إلى النوم بشكل مريح وتقليل فرص ارتفاعات واختلالات مستويات ضغط الدم والسكر أيضا .