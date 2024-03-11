شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بالسرطان.. أبرزها النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكشف المبكر عن السرطان أمر أساسي لتحسين نتائج العلاج، ومع ذلك، هناك عدة علامات وأعراض للسرطان ويجب عدم تجاهلها، فإن إدراك العلامات أمر بالغ الأهمية للتشخيص عندما يكون السرطان في مرحلة مبكرة، و فيما يلي بعض العلامات التي يجب على معرفتها وعدم تجاهلها، ويقدمتها التقرير المنشور عبر موقع timesofindia، ومنها:



