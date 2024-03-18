مسلسل بابا جه.. أضرار تصيب الشخص الذى يتعرض للتنمر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه الذي يعرض علي منصة "watch it"، عن مهمة جديدة سيلعب خلالها أكرم حسني دور الأب لابنة سعد بيه (كريم فهمي) وسيسافر معها 3 أيام خارج القاهرة، ولكنه يجد نفسه في تحدي مع طفلة مزعجة، تضايق الأطفال وتتنمّر على صديقاتها وحول ذلك، يوضح الخليج 365 أبرز الأضرار التي تصيب الشخص الذي يتعرض للتنمر، وفقا لموقع "hindustantimes"

- إتلاف الدماغ

تتعرض أجزاء الدماغ المسؤولة عن التفاعل الاجتماعي والتفكير ومعالجة العواطف لأضرار جسيمة بسبب سوء المعاملة. نحن لسنا قادرين على الفهم والتفكير بشكل صحيح.

- ارتباك الإشارات في المخ قد يبدأ الشخص الذي يواجه التنمر والإساءة في رؤية كل شيء على أنه تهديد، وغالبًا ما يخطئ في قراءة الإشارات ويستجيب بطريقة خاطئة. - مشكلة التفكير تتعطل أدوات التفكير في الدماغ بسبب الطريقة التي نعامل بها. ولذلك لا نستطيع أن نفكر بشكل سليم، ونواجه صعوبات في حل المشكلات، حتى الصغيرة منها. - التقلبات العاطفية نحن نواجه تقلبات عاطفية، حيث نشعر باستمرار بالإرهاق أو بالبكاء. يحدث هذا عندما يؤدي التعرض المستمر للإساءة إلى إتلاف أجزاء الدماغ المسؤولة عن المشاعر. - توقف انشاء خلايا دماغية جديدة تتعطل العمليات الطبيعية، حيث يتم تعليق إنشاء خلايا دماغية جديدة وتطوير اتصالات جديدة فى المخ