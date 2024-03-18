شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الوزن أثناء الحمل.. تأثير نحافة الأم على الحمل وصحة الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب صحة الأم أثناء الحمل دورًا حاسمًا في تشكيل نمو وتطور الجنين، وفي حين يتم التركيز بشكل كبير على المخاطر والمضاعفات المرتبطة بسمنة الأمهات، فمن المهم عدم التغاضي عن خطورة نقص الوزن لدى الأمهات.

المضاعفات الناجمة عن نقص الوزن أثناء الحمل الولادة المبكرة

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يمكن أن يؤدي عدم زيادة الوزن بشكل كافٍ أثناء الحمل إلى مضاعفات مختلفة، مثل: الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة ومشاكل النمو عند الطفل، لذلك، من الضروري مراقبة وزن الأمهات الحوامل وتزويدهن بالدعم اللازم للحفاظ على وزن صحي طوال فترة الحمل.

التأثير على نمو الجنين

تلعب البيئة داخل الرحم دورًا حيويًا في نمو وتطور الجنين، فعندما تعاني الأم من سوء التغذية، فإن العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الجنين تتعرض للخطر، مما يؤدي إلى ضعف النمو.

في حالة عدم زيادة وزن الأم بشكل كافٍ أثناء الحمل، يزداد خطر ولادة أطفال صغار بالنسبة لعمر الحمل، يتعرض الأطفال الرضع الذين يعانون من نقص الوزن الزائدلخطر أكبر للإصابة بمضاعفات حديثي الولادة ومشاكل صحية طويلة الأمد، بما في ذلك تأخر النمو والأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة.

نقص غذائي

من المهم ملاحظة أن الأمهات اللاتي يعانين من نقص الوزن أثناء الحمل غالبًا ما يكون لديهن مخزون غير كافٍ من العناصر الغذائية في أجسادهن، مما قد يضر بنمو الجنين.

هذا بسبب النقص في المغذيات الدقيقة الأساسية، مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم يمكن أن يزيد من خطر عيوب الأنبوب العصبي، وفقر الدم، وتشوهات الهيكل العظمي في الجنين النامي.

فإذا كانت التغذية الحاصة بالأم غير كافية، قد يؤدي ذلك إلى تعريض الرضيع لاضطرابات التمثيل الغذائي وضعف وظائف المناعة، مما قد يكون له عواقب صحية طويلة المدى.

أمراض الجهاز التنفسي

يعد نقص وزن الأم عامل خطر مهم للولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، وكلاهما يرتبط بنتائج سلبية على الولدان. يتعرض الخدج لخطر متزايد للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية وتأخر النمو.

ويواجه الرضع منخفضو الوزن عند الولادة معدلات أعلى من الوفيات والمراضة، فضلا عن تحديات صحية طويلة الأجل، بما في ذلك الإعاقات الإدراكية والأمراض المزمنة.

كيفية منع المضاعفات

تتطلب معالجة نقص الوزن عند الأمهات أثناء الحمل اتباع نهج شامل يركز على تحسين تغذية الأمهات، ومراقبة زيادة وزن الأمهات، ومعالجة الحالات الطبية الأساسية.

يجب على الطبيب قبل الولادة تقييم التغذية للأم، وتقديم المشورة بشأن عادات الأكل الصحية، وتقديم المكملات المناسبة عند الحاجة.

المراقبة الدقيقة لنمو الجنين وتطوره من خلال الموجات فوق الصوتية وغيرها من الاختبارات التشخيصية أمرًا ضروريًا للكشف المبكر عن المضاعفات.