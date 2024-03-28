شكرا لقرائتكم خبر عن الشاي والزبادى أبرزها.. أطعمة ما تكسرش صيامك عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب تناول بعض الأطعمة مشاكل في الأمعاء أو الجهاز الهضمي في معدتك إذا تم تناولها على معدة فارغة على الرغم من أنها صحية، ولذا يجب عليك عدم تناولها خلال الصيام ويجب عليك عدم تناولها خلال كسر الصيام، وفيما يلى نتعرف على الأطعمة التي لا يجب تناولها على معدة فارغة.

أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

لحماية جهازك الهضمي والأمعاء، من الضروري التحقق من ما تأكله أول شيء في الصباح، وفيما يلي قائمة الأطعمة التي لا يجب عليك تناولها على معدة فارغة .

1. الحمضيات

الحمضيات مثل البرتقال، والليمون والجريب فروت يجب تجنبه على معدة فارغة، حيث تحتوي هذه الفاكهة على مستويات عالية من حامض الستريك الذي يمكن أن يزيد من حموضة المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة والمشاكل ذات الصلة".

2. الشاي

شرب الشاي على معدة فارغة قد يسبب تهيج والغثيان وحرقة المعدة بسبب وجود التانين في البنكرياس الذي يفرز الأنسولين لتنظيم سكر الدم هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى التعب وزيادة الجوع.

3. الأطعمة الحارة

لا ينبغي تناول الأطعمة الحارة في الصباح مباشرة، فيمكن أن تهيج بطانة المعدة مما يؤدي إلى عدم الراحة ويؤثر على الهضم والإفراز.

4. القهوة

هل أنت شخص لا يستطيع أن يبدأ يومه دون تناول كوب من القهوة الساخنة؟ إذا توقف الآن، فالقهوة غنية بالكافيين المعروف بخصائصه التي تعزز اليقظة، ومع ذلك، عند تناوله على معدة فارغة، يمكن أن يكون له تأثير معاكس، مما قد يسبب القلق والعصبية.

5. الزبادي

مما لا شك فيه أن الزبادي صحي لأنه غني بالبروبيوتيك والكالسيوم. ومع ذلك، عند تناوله على معدة فارغة، يمكن للبيئة الحمضية في المعدة أن تقتل بكتيريا الأمعاء الصحية، مما يقلل من قيمتها الغذائية.

