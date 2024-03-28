شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار.. العلامات المبكرة لكشف إصابة طفلك باللوكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت أحداث أولى حلقات مسلسل بدون سابق انذار اكتشاف اسر ياسين وعائشة بن أحمد إصابة أبنهم بسرطان الدم فور وقوعه أرضا ونقله للمستشفى لتلقى العلاج.

مسلسل بدون سابق انذار إحدى مسلسلات المتحدة خلال موسم رمضان 2024 ويتناول عدد من القضايا الصحية، نسلط الضوء فيما يلى على علامات تكشف الإصابة بسرطان الدم لدى الطفل.

كشفت الجمعية الأمريكية للسرطان أن سرطان الدم يبدأ في نخاع العظم، حيث يتم تصنيع خلايا دم جديدة، وغالبًا ما تنجم أعراض سرطان الدم عن مشاكل في نخاع العظم، وعندما تتراكم خلايا سرطان الدم في النخاع، فإنها يمكن أن تزاحم خلايا الدم الطبيعية، ونتيجة لذلك، قد لا يكون لدى الطفل ما يكفي من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية الطبيعية. يظهر هذا النقص في اختبارات الدم، لكنه يمكن أن يسبب أعراضًا أيضًا.

وأعراض سرطان الدم شائعة في أمراض أخرى، فقد يستغرق التشخيص بعض الوقت في بعض الأحيان.

إذا اعتقد الأطباء أن طفلك قد يكون مصابًا بسرطان الدم، فسوف يتصرفون بسرعة لترتيب الاختبارات والعلاج، من غير المرجح أن يعاني طفلك من جميع الأعراض المذكورة هنا - فكل شخص مختلف عن الآخر، ولكن هذه هي الأكثر شيوعا.

الأعراض المحتملة لتشخيص سرطان الدمفقر دم

يمكن أن يسبب سرطان الدم فقر الدم، وهو ما يعني انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الدم. تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وإذا لم يكن لدى طفلك ما يكفي منها، فقد يعاني من هذه الأعراض:

التعب المستمر

الشعور بضيق في التنفس (حتى عندما لا يكونون نشطين)

الشعور بالدوار

شحوب في الجلد

الكدمات والنزيف

قد يعاني طفلك أيضًا من نزيف غير عادي أو نزيف يستغرق وقتًا أطول للتوقف، فقد يصابون بنزيف في الأنف أو نزيف في اللثة.

الإصابة بالعدوى بسهولة

يمكن أن يؤدي انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء في الدم إلى الإصابة بالعدوى المتكررة والحمى، حتى لو لم تكن هناك علامات واضحة مثل التهاب الحلق أو سيلان الأنف.

إذا كان طفلك يعاني من سرطان الدم، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والتي يمكن أن تكون أكثر خطورة وتستمر لفترة أطول من المعتاد.

خسارة الوزن

قد يفقد طفلك الوزن بسبب تسريع عملية التمثيل الغذائي (المعدل الذي نحرق به الطاقة من الطعام).

أعراض أخرى

يمكن أن يسبب سرطان الدم أحيانًا أعراضًا أخرى بسبب انتشار خلايا سرطان الدم في الجسم.

قد تتورم العقد الليمفاوية الموجودة في رقبة طفلك، والتي ستبدو وكأنها غدد منتفخة.

قد يشعر طفلك ببعض الألم في منطقة المعدة إذا كان الكبد أو الطحال (جزء من الجهاز المناعي) منتفخًا.

قد يشكون من آلام العظام. يحدث هذا بسبب اكتظاظ خلايا سرطان الدم بنخاع العظم. قد يعرج الأطفال الأصغر سنًا أو يتجنبون المشي بسبب هذا.

قد يشعرون بالإعياء بشكل عام.

قد يكون لديهم تعرق ليلي.