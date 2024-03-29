شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح بسيطة لإنقاص وزنك والحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي (BMI) أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة والرفاهية، إن مؤشر كتلة الجسم المتوازن لا يقلل فقط من مخاطر الحالات الصحية المختلفة ولكنه يعزز أيضًا نوعية حياة أعلى ويمكن تحقيق الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي من خلال عادات نمط الحياة الصحيحة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والبقاء رطبًا، والحصول على نوم كافٍ، وإدارة التوتر بشكل فعال، يمكنك تعزيز الوزن الصحي وتحسين الصحة العامة، ابدأ في دمج النصائح التالية في حياتك اليومية اليوم لدعم مؤشر كتلة الجسم الصحي، بحسب موقع تايمز ناو.

فيما يلي خمس نصائح لمساعدتك في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم : النظام الغذائي المتوازن

النظام الغذائي المتوازن هو حجر الزاوية في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي. ركز على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية. بدلاً من ذلك، اختر الوجبات المنزلية المحضرة بمكونات طازجة كلما أمكن ذلك.

إن دمج مجموعة ملونة من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي يضمن حصولك على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية اللازمة للصحة المثالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام بأحجام الوجبات يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام وتعزيز إدارة الوزن.

ممارسة نشاط بدني منتظم أمرًا ضروريًا للحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي. استهدف ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أو 75 دقيقة من التمارين شديدة الشدة كل أسبوع، وفقًا لما أوصت به السلطات الصحية. قم بدمج مجموعة من تمارين الكارديو مثل الجري والسباحة وتدريبات القوة وتمارين المرونة في روتينك لتعزيز اللياقة البدنية وإدارة الوزن بشكل عام.

ابحث عن الأنشطة التي تستمتع بها، سواء كانت ركوب الدراجات أو السباحة أو المشي السريع أو الرقص، واجعلها جزءًا منتظمًا من نمط حياتك. تذكر أنه حتى الأنشطة الصغيرة، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد أو الذهاب في نزهة قصيرة أثناء فترات الراحة، يمكن أن تساهم في صحتك البدنية بشكل عام.

شرب الماء

يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي ودعم الصحة العامة. يلعب الماء دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك التمثيل الغذائي والهضم وتنظيم درجة الحرارة. اهدف إلى شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، عادة حوالي 8-10 أكواب لمعظم البالغين.

احتفظ معك بزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام لتذكير نفسك بالبقاء رطبًا، خاصة أثناء النشاط البدني أو في الطقس الحار.

الحد من استهلاك المشروبات السكرية، لأنها يمكن أن تساهم في زيادة السعرات الحرارية والجفاف.

النوم الجيد

غالبًا ما يتم التغاضي عن النوم الجيد ولكنه ضروري للحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي والرفاهية العامة. قلة النوم يمكن أن تعطل التوازن الهرموني، مما يؤدي إلى زيادة الشهية، والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، وزيادة الوزن. اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، مما يسمح لجسمك بالراحة والتعافي بشكل فعال. حدد جدول نوم منتظم من خلال الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

أنشئ روتينًا مريحًا قبل النوم لإشارة جسمك إلى أن الوقت قد حان للاسترخاء، مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

قلل من تعرضك للشاشات والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث يمكن أن يتداخل مع دورة نومك.

التغلب على التوتر

يمكن أن يكون للتوتر المزمن تأثير كبير على مؤشر كتلة الجسم والصحة العامة. عندما تشعر بالتوتر، يفرز جسمك هرمونات مثل الكورتيزول، والتي يمكن أن تزيد الشهية وتؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة المريحة ذات السعرات الحرارية العالية. قم بدمج تقنيات إدارة التوتر في روتينك اليومي لتعزيز الصحة النفسية.

مارس تمارين اليقظة الذهنية والاسترخاء، مثل اليوجا أو التأمل، لتقليل مستويات التوتر وتعزيز الشعور بالهدوء. ابحث عن طرق صحية للتعامل مع التوتر، مثل التحدث إلى صديق، أو الكتابة في مجلة، أو ممارسة الهوايات التي تستمتع بها.