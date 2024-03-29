شكرا لقرائتكم خبر عن هيظبط مزاجك ويديك طاقة.. تعرف على فوائد الاستحمام يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة والصيام، يسعى الكثيرون للاستحمام بشكل يومى، وهناك بعض الأقويل التى تحذر من الاستحمام يوميا، وأخرى تؤكد فوائده، ولكى نحسم الجدل فى هذا الأمر، صرح الدكتور يوسف على استشارى الجلدية فى كلية طب أسيوط، أن الاستحمام بشكل يومى له الكثير من الفوائد على الصحة، ومنها..

- الحد من الشعور بالتوتر وتحسين المزاج

الاستحمام يوميا له دور كبير وواضح فى الحد من الشعور بالتوتر والقلق، وأيضا يعمل على تحسن الحالة المزاجية، خاصة عند استخدام الماء الدافئ، حيث إن الجسم يقوم بإعطاء ردة فعل وهى إراحة العضلات والأعصاب.

- زيادة اليقظة والطاقة

الاستحمام يوميا يعمل على تنشيط خلايا الجسم، والشعور بالطاقة والحيوية، والسبب العلمى لهذا الأمر يرجع إلى إطلاق بعض المواد الكيميائية من المخ عند نزول الماء على الرأس، فيقل هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم وبالتالى يزداد شعورك باليقظة.

- تقوية المناعة

الاستحمام يوميا يعمل على تقوية الجهاز المناعى، وتقويته وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيريا، خاصة عند الاعتياد عليه يوميا فور الرجوع للمنزل، فهذه العادة تحد من الإصابة بالأمراض الخاصة بالمناعة.

- يقلل من الشعور بألم العضلات والعظام

سريان الماء على الجسم من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقليل حدة الألم فى العضلات والعظام.